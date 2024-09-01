الضمان يمدد العمل بقرار إلغاء فائدة تقسيط المديونية حتى نهاية العام

وأكدت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي على ضرورة قيام المنشآت المدينة بالاستفادة من قرار التمديد والمبادرة بطلب تقسيط المديونية المترتبة عليها قبل إنتهاء المهلة المحددة بتاريخ 31/12/2024.
وبينت المؤسسة إن المنشآت التي لديها اتفاقية تقسيط فعالة أو جدولة بإمكانها أيضاً الاستفادة من هذا القرار والتقدم بطلب إعادة الجدولة.
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