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الضمان يمدد العمل بقرار إلغاء فائدة تقسيط المديونية حتى نهاية العام

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
الأحد، 01-09-2024 10:34 ص
الوكيل الإخباري-   قرر مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تمديد العمل بقرار إلغاء فائدة تقسيط المديونية بنسبة (0%) حتى نهاية العام الحالي 2024، بهدف اتاحة الفرصة أمام المنشآت التي لم تبادر بتقسيط المديونية المترتبة عليها. اضافة اعلان


وأكدت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي على ضرورة قيام المنشآت المدينة بالاستفادة من قرار التمديد والمبادرة بطلب تقسيط المديونية المترتبة عليها قبل إنتهاء المهلة المحددة بتاريخ 31/12/2024.

وبينت المؤسسة إن المنشآت التي لديها اتفاقية تقسيط فعالة أو جدولة بإمكانها أيضاً الاستفادة من هذا القرار والتقدم بطلب إعادة الجدولة.
 
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