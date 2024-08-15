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الضمان: (16) يوماً على إنتهاء قرار إلغاء فائدة تقسيط المديونية

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي




 

الخميس، 15-08-2024 06:16 م
الوكيل الإخباري-   قالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي اليوم الخميس أنه تبقى (16) يوماً على إنتهاء قرار إلغاء فائدة تقسيط المديونية.

وأكدت المؤسسة على ضرورة قيام المنشآت المدينة التي لم تبادر حتى اليوم بطلب التقسيط بنسبة فائدة (0%) إلى الاستفادة من هذا القرار قبل إنتهاء المهلة المحددة بتاريخ 31/8/2024.

وبينت المؤسسة إن المنشآت التي لديها اتفاقية تقسيط فعالة بإمكانها أيضاً الاستفادة من القرار والتقدم بطلب إعادة الجدولة.
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