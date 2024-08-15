الضمان: (16) يوماً على إنتهاء قرار إلغاء فائدة تقسيط المديونية

وأكدت المؤسسة على ضرورة قيام المنشآت المدينة التي لم تبادر حتى اليوم بطلب التقسيط بنسبة فائدة (0%) إلى الاستفادة من هذا القرار قبل إنتهاء المهلة المحددة بتاريخ 31/8/2024.
وبينت المؤسسة إن المنشآت التي لديها اتفاقية تقسيط فعالة بإمكانها أيضاً الاستفادة من القرار والتقدم بطلب إعادة الجدولة.
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