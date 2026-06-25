الضمان: 30 حزيران آخر موعد لاستفادة المنشآت السياحية من قرار إلغاء فوائد التقسيط

ووجهت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي دعوتها إلى المنشآت المشمولة بالقرار إلى استكمال إجراءات التسوية قبل انتهاء المدة المحددة، للاستفادة من إلغاء فوائد التقسيط.
وأشارت المؤسسة إلى أن فروعها ومكاتبها كافة تستقبل مراجعات المنشآت المشمولة بالقرار وتبدي أقصى درجات التعاون معها لإنجاز إجراءات التسوية قبل انتهاء العمل بالقرار.
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