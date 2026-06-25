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الضمان: 30 حزيران آخر موعد لاستفادة المنشآت السياحية من قرار إلغاء فوائد التقسيط

إعلان صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
 
الخميس، 25-06-2026 03:09 م
الوكيل الإخباري-   دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي المنشآت المدينة التي تزاول النشاط الاقتصادي السياحي إلى المبادرة بمراجعة المؤسسة وتسوية المبالغ المترتبة عليها، للاستفادة من قرار مجلس إدارتها المتضمن إلغاء فوائد تقسيط المديونية المترتبة عليها، مؤكدةً أن العمل بهذا القرار ينتهي بتاريخ 30/06/2026.اضافة اعلان

 ووجهت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي دعوتها إلى المنشآت المشمولة بالقرار إلى استكمال إجراءات التسوية قبل انتهاء المدة المحددة، للاستفادة من إلغاء فوائد التقسيط.
  وأشارت المؤسسة إلى أن فروعها ومكاتبها كافة تستقبل مراجعات المنشآت المشمولة بالقرار وتبدي أقصى درجات التعاون معها لإنجاز إجراءات التسوية قبل انتهاء العمل بالقرار.
 
 


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