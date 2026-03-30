الإثنين 2026-03-30 01:17 م

الطاقة: استيراد المملكة للنفط العراقي ليس مجانا

الإثنين، 30-03-2026 12:29 م
الوكيل الإخباري- أكدت وزارة الطاقة والثروة المعدنية أن استيراد المملكة للنفط العراقي "ليس مجانا"، ويجري وفق اتفاقيات تجارية مفصلة تعد نموذجا متقدما للتعاون الاقتصادي بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز التكامل الإقليمي.اضافة اعلان


وقالت الوزارة، إن الأردن يشتري نفط خام كركوك وفق معدل خام برنت الشهري مخصوما منه 16 دولارا للبرميل تشمل ما يلي: 3.4 دولار فرقية النوعية لصالح مصفاة البترول الأردنية، و0.09 دولار: أجور المعاينة، و7.75 دولار، أجرة نقل النفط الخام من العراق ولغاية موقع المصفاة، و 4.76 دولار وفر متحقق للخزينة الأردنية.

وأشارت الوزارة إلى أن الأردن يلتزم بتوفير صهاريج لنقل النفط الخام العراقي، بحيث يكون نصف هذه الصهاريج عراقية والنصف الآخر أردنية؛ ما يوفر فرص عمل لمئات العاملين.

وأوضحت الوزارة أن التعاون بين البلدين يحقق العديد من المنافع للجانب العراقي، حيث تعفى البضائع العراقية الواردة عبر ميناء العقبة من 75% من رسوم المناولة، بينما يدفع المستورد العراقي 25% فقط، بالإضافة إلى تزويد الأردن منطقة الرطبة العراقية بالكهرباء في المرحلة الأولى من مشروع الربط بقدرة 40 ميجاواط وعلى جهد 132 ك.ف.
 
 


