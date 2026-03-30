الطاقة: استيراد المملكة للنفط العراقي ليس مجانا

وقالت الوزارة، إن الأردن يشتري نفط خام كركوك وفق معدل خام برنت الشهري مخصوما منه 16 دولارا للبرميل تشمل ما يلي: 3.4 دولار فرقية النوعية لصالح مصفاة البترول الأردنية، و0.09 دولار: أجور المعاينة، و7.75 دولار، أجرة نقل النفط الخام من العراق ولغاية موقع المصفاة، و 4.76 دولار وفر متحقق للخزينة الأردنية.
وأشارت الوزارة إلى أن الأردن يلتزم بتوفير صهاريج لنقل النفط الخام العراقي، بحيث يكون نصف هذه الصهاريج عراقية والنصف الآخر أردنية؛ ما يوفر فرص عمل لمئات العاملين.
وأوضحت الوزارة أن التعاون بين البلدين يحقق العديد من المنافع للجانب العراقي، حيث تعفى البضائع العراقية الواردة عبر ميناء العقبة من 75% من رسوم المناولة، بينما يدفع المستورد العراقي 25% فقط، بالإضافة إلى تزويد الأردن منطقة الرطبة العراقية بالكهرباء في المرحلة الأولى من مشروع الربط بقدرة 40 ميجاواط وعلى جهد 132 ك.ف.
