الأربعاء 2026-04-22 08:35 م

"الطاقة الذرية" تنظم معرضا وطنيا للعلوم النووية

الأربعاء، 22-04-2026 07:29 م

الوكيل الإخباري-    افتتح رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية، الدكتور خالد طوقان، فعاليات المعرض الوطني للعلوم النووية لعام 2026، الذي نظمته الهيئة بمشاركة طلبة مدارس ومعلمين وطلبة جامعات وباحثين في مجالات العلوم والتكنولوجيا النووية.

وبحسب بيان للهيئة، اليوم الأربعاء، قال طوقان، إن المعرض يأتي كمبادرة من الهيئة للتعريف بالبرنامج النووي الأردني، والترويج للتطبيقات السلمية للطاقة النووية والعمل الإشعاعي ودورهما في دعم مسيرة التنمية المستدامة في مجالات الطاقة والطب والصناعة والزراعة والبيئة، موضحا أن المعرض يجمع بين المعرفة والتجربة والإبداع.


وأعلنت الهيئة عن إطلاق مسابقة العلوم النووية الأردنية بنسختها الأولى ضمن فعاليات المعرض، وذلك بالتعاون مع المؤسسات الوطنية، وهي مبادرة تهدف إلى تعزيز المعرفة العلمية ودعم الإبداع والابتكار لدى طلبة المدارس والجامعات والمعلمين والمعلمات في مختلف المحافظات.

 
 


محمد باقر قاليباف

عربي ودولي قاليباف: فتح مضيق هرمز مستحيل في ظل الانتهاك الصارخ لوقف إطلاق النار

علم ايران

عربي ودولي مسؤولين أميركيين: إيران تمتلك قدرات عسكرية أكثر مما اعترف به البيت الأبيض

ورشة في الكورة حول المشاركة بانتخابات الإدارة المحلية

أخبار محلية ورشة في الكورة حول المشاركة بانتخابات الإدارة المحلية

بحث تطوير التعليم بمدارس مخيمات الأزرق

أخبار محلية بحث تطوير التعليم بمدارس مخيمات الأزرق

مدير تربية قصبة اربد يفتتح معرض الوسائل التعليمية

أخبار محلية مدير تربية قصبة اربد يفتتح معرض الوسائل التعليمية

"الطاقة الذرية" تنظم معرضا وطنيا للعلوم النووية

أخبار محلية "الطاقة الذرية" تنظم معرضا وطنيا للعلوم النووية

اتحاد الجمعيات الخيرية يبحث تطوير نظام الأرشفة الإلكتروني

أخبار محلية اتحاد الجمعيات الخيرية يبحث تطوير نظام الأرشفة الإلكتروني

مبنى وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية وزير التربية يعرض ملامح خطة استراتيجية لتطوير قطاع التعليم



 
 






