"الطاقة الذرية" تنظم معرضا وطنيا للعلوم النووية

الوكيل الإخباري- افتتح رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية، الدكتور خالد طوقان، فعاليات المعرض الوطني للعلوم النووية لعام 2026، الذي نظمته الهيئة بمشاركة طلبة مدارس ومعلمين وطلبة جامعات وباحثين في مجالات العلوم والتكنولوجيا النووية.

وبحسب بيان للهيئة، اليوم الأربعاء، قال طوقان، إن المعرض يأتي كمبادرة من الهيئة للتعريف بالبرنامج النووي الأردني، والترويج للتطبيقات السلمية للطاقة النووية والعمل الإشعاعي ودورهما في دعم مسيرة التنمية المستدامة في مجالات الطاقة والطب والصناعة والزراعة والبيئة، موضحا أن المعرض يجمع بين المعرفة والتجربة والإبداع.