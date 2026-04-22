"الطاقة الذرية" تنظم معرضا وطنيا للعلوم النووية

وبحسب بيان للهيئة، اليوم الأربعاء، قال طوقان، إن المعرض يأتي كمبادرة من الهيئة للتعريف بالبرنامج النووي الأردني، والترويج للتطبيقات السلمية للطاقة النووية والعمل الإشعاعي ودورهما في دعم مسيرة التنمية المستدامة في مجالات الطاقة والطب والصناعة والزراعة والبيئة، موضحا أن المعرض يجمع بين المعرفة والتجربة والإبداع.
وأعلنت الهيئة عن إطلاق مسابقة العلوم النووية الأردنية بنسختها الأولى ضمن فعاليات المعرض، وذلك بالتعاون مع المؤسسات الوطنية، وهي مبادرة تهدف إلى تعزيز المعرفة العلمية ودعم الإبداع والابتكار لدى طلبة المدارس والجامعات والمعلمين والمعلمات في مختلف المحافظات.
