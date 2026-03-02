الإثنين 2026-03-02 11:30 ص

"الطاقة السورية": انخفاض ساعات التغذية الكهربائية لتراجع كميات الغاز الطبيعي الواردة عبر الأردن

"الطاقة السورية": انخفاض ساعات التغذية الكهربائية لتراجع كميات الغاز الطبيعي الواردة عبر الأردن
"الطاقة السورية": انخفاض ساعات التغذية الكهربائية لتراجع كميات الغاز الطبيعي الواردة عبر الأردن
 
الإثنين، 02-03-2026 10:11 ص
الوكيل الإخباري-   برّرت وزارة الطاقة السورية انخفاض ساعات التغذية الكهربائية في سوريا حاليًا لانخفاض كميات إمدادات الغاز الطبيعي الواردة عبر الأردن والمخصصة لتشغيل محطات توليد الكهرباء، إضافة إلى توقف ضخها في بعض الأحيان، نتيجة التصعيد الإقليمي الراهن.اضافة اعلان


وكان وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة قال، الأحد، إن الأحداث التي تجري في المنطقة أدّت إلى انقطاع تزويد المملكة بالغاز الطبيعي الوارد من حقول البحر الأبيض المتوسط، المستخدم لغايات إنتاج الطاقة الكهربائية.

وأشار الخرابشة، في تصريح صحفي، إلى أنه تمّ البدء بتنفيذ خطة الطوارئ المعتمدة، إذ تم الانتقال إلى استخدام بدائل الطاقة المختلفة، منها الغاز الطبيعي من خلال الباخرة العائمة، أو استخدام الديزل أو الوقود الثقيل.

وأوضح الخرابشة أن الانتقال لاستخدام الديزل بدل الغاز الطبيعي يكلف شركة الكهرباء الوطنية حوالي مليون و800 ألف دينار يوميًا.

وطمأن الخرابشة بأن لدى الأردن مخزونًا استراتيجيًا كافيًا، ولا توجد مشكلات في عملية تزويد الإمدادات من الناحية الفنية.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الاحتلال الإسرائيلي يدرس اجتياح لبنان برياً

عربي ودولي الاحتلال الإسرائيلي يدرس اجتياح لبنان برياً

إغلاق مصفاة تابعة لشركة أرامكو السعودية بعد تعرضها لهجوم

عربي ودولي إغلاق مصفاة تابعة لشركة أرامكو السعودية بعد تعرضها لهجوم

تهديد مباشر من الاستخبارات الإيرانية لترامب وعائلته

عربي ودولي تهديد مباشر من الاستخبارات الإيرانية لترامب وعائلته

أطعمة يومية تسرع تآكل مينا الأسنان

طب وصحة أطعمة يومية تسرع تآكل مينا الأسنان

سقوط طائرات حربية أمريكية في الكويت ووزارة الدفاع الكويتية توضح

عربي ودولي سقوط طائرات حربية أمريكية في الكويت ووزارة الدفاع الكويتية توضح

ذهب

اقتصاد محلي أسعار الذهب تحلق محلياً بارتفاع ناري الإثنين

تحطم مقاتلة أميركية في سماء الكويت ونجاة الطيارين

عربي ودولي تحطم مقاتلة أميركية في سماء الكويت ونجاة الطيارين

شركتا تأمين بحري تعلنان وقف تغطية مخاطر الحروب بسبب الصراع في إيران والخليج

عربي ودولي شركتا تأمين بحري تعلنان وقف تغطية مخاطر الحروب بسبب الصراع في إيران والخليج



 






الأكثر مشاهدة