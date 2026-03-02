"الطاقة السورية": انخفاض ساعات التغذية الكهربائية لتراجع كميات الغاز الطبيعي الواردة عبر الأردن

10:11 ص

الوكيل الإخباري- برّرت وزارة الطاقة السورية انخفاض ساعات التغذية الكهربائية في سوريا حاليًا لانخفاض كميات إمدادات الغاز الطبيعي الواردة عبر الأردن والمخصصة لتشغيل محطات توليد الكهرباء، إضافة إلى توقف ضخها في بعض الأحيان، نتيجة التصعيد الإقليمي الراهن.





وكان وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة قال، الأحد، إن الأحداث التي تجري في المنطقة أدّت إلى انقطاع تزويد المملكة بالغاز الطبيعي الوارد من حقول البحر الأبيض المتوسط، المستخدم لغايات إنتاج الطاقة الكهربائية.



وأشار الخرابشة، في تصريح صحفي، إلى أنه تمّ البدء بتنفيذ خطة الطوارئ المعتمدة، إذ تم الانتقال إلى استخدام بدائل الطاقة المختلفة، منها الغاز الطبيعي من خلال الباخرة العائمة، أو استخدام الديزل أو الوقود الثقيل.



وأوضح الخرابشة أن الانتقال لاستخدام الديزل بدل الغاز الطبيعي يكلف شركة الكهرباء الوطنية حوالي مليون و800 ألف دينار يوميًا.



وطمأن الخرابشة بأن لدى الأردن مخزونًا استراتيجيًا كافيًا، ولا توجد مشكلات في عملية تزويد الإمدادات من الناحية الفنية.





