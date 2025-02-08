"الطاقة المتجددة" تعقد اجتماعها السنوي وتنتخب هيئتها الإدارية

02:28 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/719778 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- عقدت الهيئة العامة لجمعية الأردنية للطاقة المتجددة اليوم السبت، اجتماعها العام السنوي ناقشت خلاله التقرير المالي والإداري والفني للجمعية. اضافة اعلان





واستعرض الاجتماع بحسب بيان أهم مشاريع الجمعية من المطعم الشمسي الأردني والمشتل البيئي والبازار الشمسي وخطط عام 2025 من مشاريع حيوية لخدمة البحث العلمي والتطوير في مجال الاقتصاد الدوار والهيدروجين الأخضر والانتقال الطاقي وإعادة تدوير الخلايا الشمسية.



وجرى في الاجتماع انتخاب هيئة إدارية جديدة برئاسة الدكتور محمد طالب عبيدات، وعضوية المهندس عيسى الطروانه نائبا أول للرئيس، والمهندس جمال أبو عبيد نائبا ثانيا، و الدكتور محمد العشا أمينا للسر، وكامل الدقامسة أمينا للصندوق، والمهندس محمد الطعاني عضو مجلس إدارة ومديرا عاما للجمعية, والدكتور منذر عبيد، والمهندسة بثينة محاسنة، والمهندس محمد الحموري، وعماد أبو عجمية أعضاء مجلس إدارة.



وأكد الاجتماع العام للجمعية الالتفاف حول القيادة الهاشمية الحكيمة، وتجديد البيعة والولاء لجلالة الملك عبدالله الثاني، وهو من القيادات العالمية التي تدعم الطاقة المتجددة والبيئة وتقليل الانبعاثات.



وبحسب بيان الجمعية، يعتبر الأردن الأول في الشرق الأوسط في الانتقال الطاقي وتجاوز مساهمة الطاقة المتجددة 30 بالمئة ما يعادل 2.8 جيجا وات العام الماضي.

