 
الخميس 2025-01-30 12:35 ص
 

الطاقة النيابية تبحث ملاحظات بشأن أسطوانات الغاز وإنتاج الإسفلت

مجلس النواب
مجلس النواب
الخميس، 30-01-2025 12:16 ص
الوكيل الإخباري-   ناقشت لجنة الطاقة والثروة المعدنية، برئاسة النائب هيثم زيادين، الملاحظات الواردة للجنة بشأن أسطوانات الغاز المنزلي وإنتاج مادة الإسفلت، وقضايا مرتبطة بالطاقة النفطية، بحضور الرئيس التنفيذي لشركة مصفاة البترول الأردنية حسن الحياري، ونقيب المقاولين الأردنيين فؤاد الدويري.اضافة اعلان


وأشاد زيادين بجهود جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد المتواصلة لرفعة الأردن عالميا، والتي تُوجت اليوم الأربعاء، بتوقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي.

كما ثمن جهود جلالة الملك وسمو ولي العهد التي أفضت إلى إعلان الاتحاد الأوروبي ضمن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة عن تقديم حزمة من المساعدات المالية للأردن بقيمة 3 مليارات يورو للأعوام 2025-2027، تتضمن منحا بقيمة 640 مليون يورو، واستثمارات بحجم 1.4 مليار يورو، ومخصصات لدعم الاقتصاد الكلي تقدر بنحو مليار يورو.

وتحدث زيادين عن أهمية دور الأردن عالميا وتقدير المجتمع الدولي للمملكة بقيادة جلالة الملك في السعي لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

من جهته، أكد الحيارى أن المصفاة تعمل على تصدير 500 طن من الغاز البترولي المسال يوميًا إلى سوريا في إطار دعم الأردن للأشقاء في سوريا.

وأشار إلى أن عملية التصدير تجري وفق الاتفاقيات المبرمة، مشيرا إلى أن المصفاة مستمرة في تلبية احتياجات السوق المحلية مع ضمان التصدير وفق الإمكانيات المتاحة.

وقال إن مصفاة البترول ومن خلال عملها ومتابعتها للتحديث والتطوير المستمر، أخرجت حوالي 43 ألف أسطوانة غاز معدنية من الخدمة، كما أعادت تأهيل ما يقارب 200 ألف أسطوانة خلال عام 2024.
 
gnews

أحدث الأخبار

ارشيفية

عربي ودولي الدفاع الروسية: إسقاط 4 مسيرات أوكرانية فوق القرم وبيلغورود

جلالة الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك: الأردن والاتحاد الأوروبي حققا إنجازا جديدا بإطلاق شراكة استراتيجية شاملة

مجلس النواب

أخبار محلية الطاقة النيابية تبحث ملاحظات بشأن أسطوانات الغاز وإنتاج الإسفلت

ويتكوف

عربي ودولي ويتكوف بحث مع المسؤولين الإسرائيليين خطط ترحيل الغزيين

شعار الديوان الملكي الهاشمي

أخبار محلية الملك يبحث هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسباني التطورات الإقليمية

الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية تربية عجلون تحتفل بعيد ميلاد الملك

أرشيفية

فلسطين 3 شهداء بقصف للاحتلال الإسرائيلي على طمون جنوب شرقي طوباس

الاحتلال الاسرائيلي

فلسطين جيش الاحتلال يقصف بلدة طمون شمال الضفة



 




الأكثر مشاهدة