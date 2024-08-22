 
الخميس 2024-08-22 06:21 م
 

 

الطاقة: انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميًا

محطة محروقات
محروقات
الخميس، 22-08-2024 06:17 م
الوكيل الإخباري-    انخفضت اسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الثالث من شهر آب الحالي مقارنة باسعارها في الأسبوع الثاني من ذات الشهر بحسب بيانات وزارة الطاقة والثروة المعدنية.اضافة اعلان


ووفقا للبيانات التي أعلنتها الوزارة اليوم الخميس، انخفض سعر البنزين أوكتان (90) من 733 دولارا للطن إلى 714 دولارا وبنسبة انخفاض بلغت حوالي 3 بالمئة، وانخفض سعر البنزين أوكتان (95) من 776 دولارا إلى 755 دولارا للطن بنسبة انخفاض بلغت 3 بالمئة.

وانخفض سعر الديزل من 681 دولارا للطن إلى 665 دولارا وبنسبة انخفاض بلغت حوالي 2 بالمئة، وانخفض سعر الكاز من 719 دولارا للطن إلى 704 دولارات وبنسبة انخفاض بلغت حوالي 2 بالمئة.

كما انخفض سعر زيت الوقود من 463 دولارا إلى 447 دولارا للطن بنسبة انخفاض بلغت 4 بالمئة.

وارتفع معدل سعر الغاز البترولي المسال من 569 خلال تموز الماضي إلى 575 دولارا خلال آب الحالي بنسبة ارتفاع بلغت 1 بالمئة.

أما بالنسبة لخام برنت، فقد انخفض من 82 دولارا إلى 81 دولارا وبنسبة انخفاض بلغت حوالي 1 بالمئة.
gnews

أحدث الأخبار

محطة محروقات

أخبار محلية الطاقة: انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميًا

ولي العهد يكرم أوائل الثانوية العامة

أخبار محلية ولي العهد: سعدت بلقاء خيرة من طلبة الأردن

العاصمة عمان

أخبار محلية مواعيد العطل الرسمية المتبقية بالاردن في 2024

العيسوي يعزي آل كمال والتميمي وحداد

أخبار محلية الديوان الملكي الهاشمي يعزي 3 عشائر أردنية

غزة

فلسطين مسؤول أممي: نحن بحاجة لوقف إطلاق النار بغزة الآن

ولي العهد يكرم أوائل الثانوية العامة

أخبار محلية ولي العهد يكرم أوائل الثانوية العامة - صور

غزة

فلسطين حماس تتمسك بمطالبها لإبرام اتفاق

تعبيرية

أخبار محلية عروض وتخفيضات في المؤسسة الاستـهلاكية المدنية



 


الأكثر مشاهدة