الطاقة: انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميًا

ووفقا للبيانات التي أعلنتها الوزارة اليوم الخميس، انخفض سعر البنزين أوكتان (90) من 733 دولارا للطن إلى 714 دولارا وبنسبة انخفاض بلغت حوالي 3 بالمئة، وانخفض سعر البنزين أوكتان (95) من 776 دولارا إلى 755 دولارا للطن بنسبة انخفاض بلغت 3 بالمئة.
وانخفض سعر الديزل من 681 دولارا للطن إلى 665 دولارا وبنسبة انخفاض بلغت حوالي 2 بالمئة، وانخفض سعر الكاز من 719 دولارا للطن إلى 704 دولارات وبنسبة انخفاض بلغت حوالي 2 بالمئة.
كما انخفض سعر زيت الوقود من 463 دولارا إلى 447 دولارا للطن بنسبة انخفاض بلغت 4 بالمئة.
وارتفع معدل سعر الغاز البترولي المسال من 569 خلال تموز الماضي إلى 575 دولارا خلال آب الحالي بنسبة ارتفاع بلغت 1 بالمئة.
أما بالنسبة لخام برنت، فقد انخفض من 82 دولارا إلى 81 دولارا وبنسبة انخفاض بلغت حوالي 1 بالمئة.
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