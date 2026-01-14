"الطاقة": انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميا

03:06 م

الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الأول من الشهر الحالي مقارنة بأسعارها خلال كانون الأول الماضي، بحسب النشرة الأسبوعية التي تصدرها وزارة الطاقة والثروة المعدنية.





ووفقا للنشرة، انخفض بنزين أوكتان 95 من 661 إلى 613 دولارا للطن بنسبة 7.3 بالمئة، وبنزين أوكتان 90 من 645 إلى 600 بنسبة 7.0 بالمئة، ومعدل سعر الديزل من 587 إلى 559 بنسبة 4.8 بالمئة، ومعدل سعر الكاز من 645 دولارا للطن إلى 618 دولارا للطن وبنسبة 4.2 بالمئة.



وارتفع معدل سعر زيت الوقود من 337 دولارا للطن إلى 338 دولارا بنسبة 0.3 بالمئة، ومعدل سعر الغاز البترولي المسال من 488 إلى 520 دولارا للطن بنسبة 6.6 بالمئة، بينما انخفض معدل سعر خام برنت من 63 دولارا إلى 62 دولارا للبرميل بنسبة 1.6بالمئة.



