"الطاقة" تؤكد أهمية آلية تطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر في المملكة

وأشارت الوزارة في بيان، الى أن الآلية تشكل ورقة مفاهيمية شاملة تسلط الضوء على رؤية استراتيجية لتحويل الأردن إلى مركز إقليمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر بالاستفادة من وفرة مصادر الطاقة المتجددة المتأتية من الطاقة الشمسية والرياح والمساحات الواسعة المناسبة لتطوير مشاريع إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر في المملكة.
وتركز الورقة التي أعدتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية على إبراز المقومات الطبيعية والتنظيمية التي يمتلكها الأردن، ما يجعله بيئة جاذبة للاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
وتتضمن الآلية المعتمدة خطة شاملة لتسهيل الاستثمار في مشاريع الهيدروجين الأخضر، بدءا من تحديد مواقع استراتيجية لإنتاج الطاقة المتجددة في جنوب المملكة وتخصيص مجمع صناعي في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لإقامة مصانع الهيدروجين الأخضر ومرافق تحلية المياه.
كما تشمل الآلية تطوير بنية تحتية مشتركة لمشاريع الهيدروجين الأخضر بما في ذلك البنية التحتية المشتركة في منطقة العقبة الاقتصادية التي تشمل تحلية المياه وتخزين الأمونيا الخضراء وموانئ التصدير وغيرها من الأمور المشتركة واللازمة لتنفيذ هذه المشاريع.
وتتضمن الآلية عدة حوافز استثمارية مدعومة بالقوانين النافذة على رأسها قانون البيئة الاستثمارية رقم (21) لسنة 2022 وقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000.
كما تنص على إطار تعاقدي واضح للمستثمرين يبدأ من توقيع مذكرة تفاهم مرورا بإعداد دراسات الجدوى الفنية والمالية وصولا إلى اتفاقيات استخدام الأراضي وانتهاء باتفاقية الاستثمار بما يعكس التزام الحكومة بخلق بيئة استثمارية مستقرة ومحفزة.
يشار إلى أن الحكومة شكلت لجنة وطنية للهيدروجين الأخضر تضم مختلف الجهات المعنية، لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية وتنظيم الاستثمارات فيها، انسجاما مع رؤية المملكة في تعزيز الأمن الغذائي وتنمية الصادرات والتحول إلى اقتصاد أخضر مستدام ومتنوع.
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