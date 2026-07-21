الطاقة توقع اتفاقية لإعداد عطاء مشروع الغاز لمنطقة الملك الحسين التنموية

الوكيل الإخباري- وقع وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، الثلاثاء، اتفاقية مع الشركة الاستشارية "إنبي" لإعداد وثائق عطاء مشروع تزويد منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية بالغاز الطبيعي، وذلك انسجاماً مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، واستكمالاً للبرنامج الوطني لدعم الصناعات الذي يستهدف إيصال الغاز الطبيعي للمدن الصناعية في المملكة.

اضافة اعلان



وجاء التوقيع خلال جلسة عقدها الفريق المختص بالمشروع من الوزارة و ممثلون عن منطقة الملك حسين بن طلال التنموية، حيث جرى استعراض مراحل سير العمل في البرنامج الوطني لدعم إيصال الغاز الطبيعي للمدن والتجمعات الصناعية، وأبرزها مناطق الملك حسين التنموية، والموقر الصناعية، والروضة الصناعية



وأكدت الوزارة، أن المشروع سيوفر مصدر وقود يخفض كلف الإنتاج الصناعي، وذلك سعياً لزيادة تنافسية الصناعات الأردنية محلياً ودولياً، فضلاً عن توفير فرص عمل جديدة، إضافة إلى تقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين جودة الهواء.



وأوضحت الوزارة أن المشروع ممول من صندوق أبوظبي للتنمية، بعد أن تم استكمال الدراسات الفنية والتحضيرية التي شملت مسارات خط الغاز المقترحة، وتقييم حجم الطلب في منطقة الملك حسين بن طلال التنموية، وأخذ موافقة وزارة البيئة لإصدار دراسة تقييم الأثر البيئي الشاملة للمشروع.



ويتضمن المشروع من الناحية الفنية منشآت لربط خط الربط مع خط الغاز العربي، وأنبوب نقل فرعي، ومحطة متكاملة لتخفيض الضغط والقياس، فيما سيقوم المستشار المعين لهذه الغاية بتحضير وإعداد وثائق العطاء تمهيداً لطرحه للمقاول والاستشاري، والبدء بمرحلة الهندسة والتوريد والإنشاء، وصولاً إلى التشغيل الفعلي خلال العام 2029.