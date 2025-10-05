الأحد 2025-10-05 04:20 م
 

الطاقة: حفر 13 بئرا غازيا في الريشة ضمن البرنامج الثاني لرؤية التحديث

الأحد، 05-10-2025 01:40 م
الوكيل الإخباري-   وصل عدد الآبار المحفورة في حقل الريشة الغازي، إلى 13 بئرا ضمن البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي، والذي تابع وزير الطاقة والثروة المعدنية مجريات الإنجاز فيه.اضافة اعلان


وتضمن البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي في قطاع الطاقة 28 أولوية تندرج تحتها 6 مبادرات، وأن الأنشطة المطلوب متابعتها خلال شهر أيلول 2025 هي 50 نشاطا، 80% منها قيد التنفيذ، حيث تم إنجاز المستهدف من تركيب العدادات الذكية لعام 2025 بنسبة إنجاز 91.3%، وتم حفر 13 بئرا في حقل الريشة الغازي (10 آبار من قبل شركة الكويتية للحفر و3 آبار من قبل شركة البترول الوطنية).

وتابع وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، الأحد، مع ضباط ارتباط قطاعي الطاقة والتعدين، تقارير العمل المتعلقة برؤية التحديث الاقتصادي (2026-2029) ونسب الإنجاز المُتحققة في القطاعين حتى نهاية شهر أيلول 2025.

وأكد الخرابشة خلال اللقاء أهمية الالتزام بمستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، والتواصل المستمر مع الشركاء المعنيين لضمان إنجاز المهام المطلوبة ضمن الجداول الزمنية المُحددة، مشدداً على أن قطاع الطاقة يشكل ركيزة أساسية في تعزيز الاقتصاد الوطني وتمكين القطاعات كافة.

وأشار الوزير إلى أهمية دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في تنفيذ مشاريع الرؤية، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

من جانبهم، أوضح ضباط ارتباط الرؤية في الوزارة أنه تم اعتماد نموذج جديد لبطاقات المشاريع المعتمدة، ويجري حالياً تدريب ضباط الارتباط القطاعيين على آلية تعبئته بالشكل الصحيح لضمان دقة المعلومات وتسريع إجراءات المتابعة.
 
 
