الطاقة: خطوات متقدمة لتعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي للطاقة

ومنذ انطلاق رؤية التحديث الاقتصادي 2022, عملت وزارة الطاقة والثروة المعدنية على تنفيذ مشاريع استراتيجية عززت من موثوقية النظام الكهربائي وكفاءته، ورفع مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكهربائية، والتوسع في مشاريع الربط الكهربائي الإقليمي ومشاريع تخزين الطاقة وتطوير البنية التحتية لقطاع الكهرباء.
وعكست استراتيجية قطاع الطاقة للأعوام (2025-2035) رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز أمن التزود بالطاقة وتسريع التحول نحو مصادر نظيفة ومستدامة، وبما يسهم في دعم تنافسية الاقتصاد الوطني وتحفيز النمو في مختلف القطاعات الإنتاجية.
ويرتكز التوجه الاستراتيجي الجديد على تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية، إلى جانب تسريع تبني التقنيات الحديثة لبناء منظومة طاقة ذكية ومرنة ومستدامة.
وتركز الاستراتيجية على تطوير نموذج متكامل يشجع التوسع في استخدام الغاز الطبيعي المحلي ومصادر الطاقة المتجددة، بما يسهم في رفع مستوى الاعتماد على الذات وتعزيز موثوقية قطاع الطاقة في المملكة.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على استراتيجية قطاع الطاقة للأعوام 2025–2035، واعتمادها إطاراً وطنياً ناظماً لسياسات وبرامج ومشاريع القطاع في المملكة، بما يعزز تكامل الجهود الحكومية ويوجه الاستثمارات نحو أولويات واضحة خلال المرحلة المقبلة.
