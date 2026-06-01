الإثنين 2026-06-01 02:56 م

الطاقة: خطوات متقدمة لتعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي للطاقة

ن
أرشيفية
 
الإثنين، 01-06-2026 02:03 م

الوكيل الإخباري- حقق الأردن خطوات متقدمة في تطوير قطاع الطاقة، بهدف تعزيز مكانته كمركز إقليمي للطاقة وبما يسهم بتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة.

اضافة اعلان


ومنذ انطلاق رؤية التحديث الاقتصادي 2022, عملت وزارة الطاقة والثروة المعدنية على تنفيذ مشاريع استراتيجية عززت من موثوقية النظام الكهربائي وكفاءته، ورفع مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكهربائية، والتوسع في مشاريع الربط الكهربائي الإقليمي ومشاريع تخزين الطاقة وتطوير البنية التحتية لقطاع الكهرباء.


وعكست استراتيجية قطاع الطاقة للأعوام (2025-2035) رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز أمن التزود بالطاقة وتسريع التحول نحو مصادر نظيفة ومستدامة، وبما يسهم في دعم تنافسية الاقتصاد الوطني وتحفيز النمو في مختلف القطاعات الإنتاجية.


ويرتكز التوجه الاستراتيجي الجديد على تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية، إلى جانب تسريع تبني التقنيات الحديثة لبناء منظومة طاقة ذكية ومرنة ومستدامة.


وتركز الاستراتيجية على تطوير نموذج متكامل يشجع التوسع في استخدام الغاز الطبيعي المحلي ومصادر الطاقة المتجددة، بما يسهم في رفع مستوى الاعتماد على الذات وتعزيز موثوقية قطاع الطاقة في المملكة.


وكان مجلس الوزراء قد وافق على استراتيجية قطاع الطاقة للأعوام 2025–2035، واعتمادها إطاراً وطنياً ناظماً لسياسات وبرامج ومشاريع القطاع في المملكة، بما يعزز تكامل الجهود الحكومية ويوجه الاستثمارات نحو أولويات واضحة خلال المرحلة المقبلة.

 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ب

عربي ودولي عراقجي: وقف إطلاق النار بين إيران والولايات يشمل لبنان

صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي

خاص بالوكيل فجر المونديال يشعل المقاهي الأردنية استعداداً لمؤازرة النشامى

ب

عربي ودولي التلفزيون الإيراني يبث مشاهد لدوريات بحرية في هرمز

F

أخبار محلية الجامعة الهاشمية تستقبل طلبات البرنامج الدولي لغير الأردنيين

وزير الدفاع الإسرائيلي: لا هدوء في بيروت ما لم يوقف حزب الله هجماته

عربي ودولي وزير الدفاع الإسرائيلي: لا هدوء في بيروت ما لم يوقف حزب الله هجماته

ن

أخبار محلية الطاقة: خطوات متقدمة لتعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي للطاقة

ا

فن ومشاهير سيف سبيعي يلتقي شقيقه بعد 15 عاماً من الغياب

ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72941 منذ بدء العدوان الإسرائيلي

فلسطين ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72941 منذ بدء العدوان الإسرائيلي



 
 






الأكثر مشاهدة

 