الطاقة: خفض الخسائر المالية وتوسيع مظلة الطاقة المتجددة خلال الربع الأول 2026

وبين التقرير ان الوزارة تتابع حالياً 12 مشروعاً لإنتاج الهيدروجين الأخضر بالتعاون مع شركات عالمية، مع صدور التقرير المبدئي المتعلق بتطوير آلية البنية التحتية المشتركة لمشروعات الهيدروجين، بما يدعم استقطاب الاستثمارات وتنظيم العمل في هذا المجال الحيوي.
وأوضح التقرير أن محور الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة شهد تقدماً ملحوظاً في تنفيذ المشروعات الموجّهة نحو تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة ورفع كفاءة الاستهلاك، حيث تم البدء بتركيب 399 نظاماً شمسياً للأسر العفيفة، من أصل 1086 نظاماً مستهدفاً للأسر المنتفعة من صندوق المعونة الوطنية، كما تم استبدال 1611 وحدة إنارة شوارع تقليدية بوحدات LED في محافظة المفرق، ضمن المرحلة الثانية من برنامج تحسين كفاءة الطاقة، إضافة الى توقيع اتفاقية عقد مقاولة تنفيذ تركيب السخانات الشمسية الحرارية للمستشفيات الحكومية في إقليم الشمال وعددها 9 مستشفيات.
وفي إطار دعم إيصال التيار الكهربائي للمناطق النائية، أكد التقرير أنه تمت الموافقة على 359 طلباً ضمن برنامج "فلس الريف" من أصل 480 طلباً تم دراستها، كما شمل الدعم فئات مستحقة، حيث جرى تركيب 27 نظاما للطاقة الشمسية للمصابين العسكريين من اصل 175 نظاما للطاقة الشمسية، إضافة إلى اعتماد التصاميم النهائية لمشروعات البلديات في إقليم الشمال.
وخلال الربع الأول للعام 2026، واصلت الوزارة جهودها في تطوير قطاع التنقيب والإنتاج، حيث تم إنجاز 50 بالمئة من الاتفاقيات الاستشارية لحفر 80 بئراً في حقل الريشة، بالتوازي مع بدء الحفر الفعلي للمقطع الأول لبئرين بعمق 500 متر، ويجري العمل على حفر 500 متر للبئر الثالث، إضافة الى انه تم ربط ثلاثة آبار جديدة على خطوط الإنتاج في حقل الريشة، بما يسهم برفع القدرة الإنتاجية للحقل إلى جانب الانتهاء من أعمال إزالة التداخلات الخاصة بالمسوحات الزلزالية ثلاثية الأبعاد في منطقة الجفر، والبدء في مرحلة معالجة البيانات.
وأشار التقرير الى نجاح خطة الإصلاح المالي في تحقيق خفض حقيقي في خسائر قطاع الطاقة لعام 2025 بلغت قيمته 113 مليون دينار نتيجة خفض الفاقد الكهربائي وتقليل الكلف التشغيلية.
ويأتي هذا التطور بالتزامن مع تسريع وتيرة العمل في المشروعات الاستراتيجية، حيث أوضحت الوزارة أن هذا الأداء يعكس تقدماً متوازناً في مختلف محاور قطاع الطاقة، مع استمرار العمل على تعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة، وتطوير الموارد المحلية، وتحسين الكفاءة المالية والتشغيلية.
أخبار متعلقة
-
حسان يجري اتصالا هاتفيا مع سلام ويؤكد تضامن الأردن الكامل مع لبنان
-
وزير الخارجية لنظرائه في الخليج ومصر: ضرورة أن تنتج المفاوضات تهدئة شاملة
-
الأردن يدين العدوان الإسرائيلي على لبنان واستهداف المدنيين
-
الصفدي والشيخ يبحثان الأوضاع في غزة
-
وزير الخارجية ونظيره الياباني يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة
-
الملك يرحب بإعلان التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران
-
الملك خلال لقاء مع رؤساء وزراء سابقين: الأردن بخير وسيبقى بخير
-
العقبة تستضيف معرضا دوليا لقطاع الغوص