“الطاقة والمعادن” تؤكد ضرورة توفير مخزون كافٍ من المشتقات النفطية للشتاء

11:02 م

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الوكيل الإخباري- أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، المهندس زياد السعايدة، ضرورة توفير مخزون كافٍ من المشتقات النفطية والغاز البترولي المسال لتلبية احتياجات المواطنين، وبما يضمن تقديم الخدمات بصوره آمنة ومستقرة ومستدامة خاصة خلال فصل الشتاء المقبل. اضافة اعلان



جاء ذلك خلال زيارة تفقدية أجراها المهندس زياد السعايدة، اليوم الأحد، للشركة الأردنية الحديثة لخدمات الزيوت والمحروقات، بحضور رئيس هيئة المديرين لمجموعة المناصير المهندس زياد المناصير، ومدير عام الشركة المهندس ياسر المناصير، ومدير النفط والغاز المهندس عبد السلام الزيود، وعدد من المدراء والمختصين في الهيئة، شملت زيارة لإحدى محطات المحروقات التابعة للشركة والاطلاع على مركز الاتصال وخدمات المشتركين وغرف العمليات والمتابعة فيها، للتأكد من الاستعداد والجاهزية خلال الظروف الجوية، والالتزام بجودة المشتقات النفطية المطروحة في الأسواق بما في ذلك مادة الكاز.