"الطاقة والمعادن" ترفع جاهزية النظام الكهربائي للتعامل مع الحالة الجوية

10:03 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/719514 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن زياد السعايدة رفع الجاهزية في قطاع الطاقة الكهربائية والنفط ومشتقاته، وتابع من مركز المراقبة والطوارئ في الهيئة جاهزية شركات الكهرباء واستعدادها للتعامل مع تداعيات الظروف الجوية التي تشهدها المملكة. اضافة اعلان





وأضاف في تصريح صحفي الأربعاء، عقب جولة ميدانية رافقه فيها عدد من المدراء المعنيين في الهيئة، إلى مركز المراقبة والتحكم التابع لشركة الكهرباء الوطنية للتأكد من إدامة تزويد الخدمة في كافة مناطق المملكة بجودة وكفاءة عالية وفق خطط الطوارئ المعتمدة والمحافظة على سلامة معدات الشبكة الكهربائية ومنع الاعتداء عليها.



واستكمل السعايدة الجولة التفقدية بزيارة مركز المراقبة والتحكم التابع لشركة توزيع الكهرباء، واطلع على سير العمل في غرف العمليات والورش الفنية التابعة للشركة، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان تزويد المواطنين بالتيار الكهربائي ومعالجة أي انقطاعات قد تحدث بالسرعة الممكنة وتفعيل مراكز الاتصال وخدمات المشتركين للرد على شكاوى واستفسارات المواطنين.



ودعا إلى توحيد الجهود والتعاون المشترك بين شركات الكهرباء والجهات المعنية في القطاع وكوادر الضابطة العدلية في الهيئة لتعزيز الجاهزية، والحد من حالات العبث والاستجرار غير المشروع للطاقة، وتنفيذ حملات مكثّفة لتوعية المواطنين بأهمية اتباع طرق الاستخدام الأمثل للكهرباء لتلافي انعكاس زيادة كمية استهلاك الكهرباء بمثل هذه الظروف على قيمة الفاتورة.