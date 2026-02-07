"الطاقة والمعادن" تشارك في الحملة الوطنية لغرس الأشجار الحرجية

السبت 2026-02-07 08:30 م

الوكيل الإخباري-   أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، المهندس زياد السعايدة، دعم الهيئة للمبادرات البيئية والوطنية، وبخاصة الحملة الوطنية لغرس الأشجار الحرجية.

جاء ذلك خلال مشاركته، مع رئيس لجنة بلدية السلط علي البطاينة، ومجموعة من كوادر الهيئة والبلدية ومديرية زراعة السلط، في تنفيذ مبادرة وطنية لغرس أشجار حرجية على شارع الستين في منطقة السلط بمحافظة البلقاء، تزامنا مع يوم الشجرة العالمي.

 
 


