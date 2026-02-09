الإثنين 2026-02-09 08:58 ص

الطاقة والمعادن تضبط آليات ومعدات مخالفة في المشقر

مبنى هيئة الطاقة والمعادن
مبنى هيئة الطاقة والمعادن
 
الإثنين، 09-02-2026 08:13 ص
الوكيل الإخباري-   نفذت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن حملة رقابية ميدانية في منطقة المشقر بمحافظة العاصمة أمس الأحد، بالتعاون مع مديرية شرطة جنوب عمّان/ مركز أمن ناعور.اضافة اعلان


وأسفرت الحملة عن ضبط آليات ومعدات مستخدمة في أعمال التحميل والاستخراج من مواقع غير مرخصة، شملت مركبة تحميل ولودر، بالإضافة إلى جاك همر عدد 2.

وأشارت الهيئة إلى أنه تم حجز الآليات والمعدات المخالفة تمهيدا لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا للتشريعات النافذة.

وأكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة، زياد السعايدة، على استمرار تكثيف الحملات الرقابية لضمان حماية الثروات الوطنية والمال العام بالتعاون مع الشركاء في وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية.

وتأتي هذه الحملة ضمن سلسلة الحملات الرقابية المكثفة التي تنفذها الهيئة في مختلف مناطق المملكة لضبط الاعتداءات على الثروات الطبيعية، والتأكد من التزام جميع الجهات العاملة في قطاع التعدين بالحصول على التراخيص الرسمية، والالتزام بمعايير السلامة العامة والاشتراطات البيئية، وتعزيز الاستغلال الأمثل للموارد بما يخدم الاقتصاد الوطني والمصلحة العامة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

عطية يدين قرارات إسرائيلية خطيرة تمس الوضع القانوني للضفة الغربية

شؤون برلمانية عطية يدين قرارات إسرائيلية خطيرة تمس الوضع القانوني للضفة الغربية

مصلحة السجون الإسرائيلية بدأت الاستعدادات لإعدام أسرى فلسطينيين

فلسطين مصلحة السجون الإسرائيلية بدأت الاستعدادات لإعدام أسرى فلسطينيين

واشنطن تنتظر تنازلات إيرانية في جولة المفاوضات المقبلة

عربي ودولي واشنطن تنتظر تنازلات إيرانية في جولة المفاوضات المقبلة

علم كوريا الجنوبية

عربي ودولي مقتل شخصين بحادث تحطم مروحية عسكرية خلال تدريب في كوريا الجنوبية

نادي السيلية القطري يعلن إصابة علوان وغيابه عن الملاعب ثلاثة أشهر

أخبار محلية نادي السيلية القطري يعلن إصابة علوان وغيابه عن الملاعب لهذه المدة

وفاة 6 أشخاص جراء انهيار مبنيين في طرابلس بلبنان

عربي ودولي وفاة 6 أشخاص جراء انهيار مبنيين في طرابلس بلبنان

مبنى هيئة الطاقة والمعادن

أخبار محلية الطاقة والمعادن تضبط آليات ومعدات مخالفة في المشقر

تعبيرية

طب وصحة تحذير من ارتداء عدسات لاصقة ملونة دون إشراف طبي



 






الأكثر مشاهدة