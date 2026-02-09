الطاقة والمعادن تضبط آليات ومعدات مخالفة في المشقر

08:13 ص

الوكيل الإخباري- نفذت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن حملة رقابية ميدانية في منطقة المشقر بمحافظة العاصمة أمس الأحد، بالتعاون مع مديرية شرطة جنوب عمّان/ مركز أمن ناعور.





وأسفرت الحملة عن ضبط آليات ومعدات مستخدمة في أعمال التحميل والاستخراج من مواقع غير مرخصة، شملت مركبة تحميل ولودر، بالإضافة إلى جاك همر عدد 2.



وأشارت الهيئة إلى أنه تم حجز الآليات والمعدات المخالفة تمهيدا لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا للتشريعات النافذة.



وأكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة، زياد السعايدة، على استمرار تكثيف الحملات الرقابية لضمان حماية الثروات الوطنية والمال العام بالتعاون مع الشركاء في وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية.



وتأتي هذه الحملة ضمن سلسلة الحملات الرقابية المكثفة التي تنفذها الهيئة في مختلف مناطق المملكة لضبط الاعتداءات على الثروات الطبيعية، والتأكد من التزام جميع الجهات العاملة في قطاع التعدين بالحصول على التراخيص الرسمية، والالتزام بمعايير السلامة العامة والاشتراطات البيئية، وتعزيز الاستغلال الأمثل للموارد بما يخدم الاقتصاد الوطني والمصلحة العامة.

