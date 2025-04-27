الطاقة والمعادن تمنح رخصتي توليد طاقة كهربائية لمحطتي الريشة ورحاب

ووفقاً للرخص الممنوحة، بلغت الاستطاعة التوليدية الأولية لمحطة رحاب 297 ميجاواط لمدة ست سنوات ، فيما بلغت الاستطاعة التوليدية الأولية لمحطة الريشة 55 ميجاواط لمدة خمس سنوات.
وأكدّ المهندس زياد السعايدة أن توقيع الرخصتين يجسد التزام الهيئة بترسيخ بيئة تنظيمية داعمة ومستقرة تسهم في تعزيز أمن التزود بالطاقة، ورفع كفاءة التوليد الكهربائي، انسجامًا مع الاستراتيجية الوطنية للطاقة.
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