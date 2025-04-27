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الطاقة والمعادن تمنح رخصتي توليد طاقة كهربائية لمحطتي الريشة ورحاب

هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن
هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن
 
الأحد، 27-04-2025 04:15 م
الوكيل الإخباري-   في خطوة تعزز موثوقية منظومة التوليد الكهربائي الوطني، وقع رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، المهندس زياد السعايدة، اليوم الأحد، رخصتي توليد الطاقة الكهربائية لمحطتي الريشة ورحاب التابعتين لشركة السمرا لتوليد الكهرباء، وذلك بموجب قرار صادر عن مجلس مفوضي الهيئة. وجرى التوقيع خلال مراسم رسمية حضرها رئيس مجلس إدارة شركة السمرا، المهندس عبد الفتاح الدرادكة، والمدير العام للشركة، المهندس سامي الزواتين، وعدد من كبار المسؤولين والمختصين من الهيئة والشركة.اضافة اعلان


ووفقاً للرخص الممنوحة، بلغت الاستطاعة التوليدية الأولية لمحطة رحاب 297 ميجاواط لمدة ست سنوات ، فيما بلغت الاستطاعة التوليدية الأولية لمحطة الريشة 55 ميجاواط لمدة خمس سنوات.

وأكدّ المهندس زياد السعايدة أن توقيع الرخصتين يجسد التزام الهيئة بترسيخ بيئة تنظيمية داعمة ومستقرة تسهم في تعزيز أمن التزود بالطاقة، ورفع كفاءة التوليد الكهربائي، انسجامًا مع الاستراتيجية الوطنية للطاقة.
 
gnews

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هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن

أخبار محلية الطاقة والمعادن تمنح رخصتي توليد طاقة كهربائية لمحطتي الريشة ورحاب

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