الأربعاء 2025-07-30 03:21 م
 

"الطاقة والمعادن": 87% نسبة إنجاز استبدال العدادات الذكية

صورة توضيحية لشخص يعمل على تركيب عداد كهرباء
صورة توضيحية لشخص يعمل على تركيب عداد كهرباء
 
الأربعاء، 30-07-2025 01:48 م

الوكيل الإخباري-   أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، زياد السعايدة، أن مشروع العدادات الذكية يمضي بخطى متقدمة، حيث تجاوزت نسبة استبدال العدادات على مستوى المملكة 87% من إجمالي العدادات في مختلف القطاعات، ما يعكس التزاماً وطنياً بالتحول الرقمي في قطاع الكهرباء، وتعزيز كفاءة الخدمة واستدامتها.

اضافة اعلان


وأوضح السعايدة، خلال ترؤسه اجتماعاً أمس الثلاثاء في مقر شركة توزيع الكهرباء، بحضور المدراء العامين لشركات التوزيع والمعنيين في الهيئة، أن الانتقال إلى العدادات الذكية لم يعد خياراً فنياً فحسب، بل توجهاً استراتيجياً في مسار التحديث الاقتصادي، ويشكّل أداة محورية في بناء شبكة كهربائية أكثر كفاءة واستجابة وموثوقية.


وفيما يتعلق بالفاقد الكهربائي، بيّن السعايدة أنه يُعد من أولويات العمل التنظيمي، باعتباره مسؤولية وطنية وتحدياً اقتصادياً يتطلب حلولاً تقنية ومستدامة، وأكدّ أن الهيئة ماضية في تطبيق إجراءات حازمة للحد من الاعتداء على الشبكة وحالات الاستجرار غير المشروع، وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لضمان استدامة الأداء .

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ون

تكنولوجيا أبرز الحلول لمشكلة توقف التاتش باد في اللاب توب بخطوات بسيطة وفعّالة

المركز الوطني للأمن السيبراني

أخبار محلية وفد سوري يزور المركز الوطني للأمن السيبراني

ىىى

تكنولوجيا إليك أفضل طرق تفعيل ويندوز 11 بأمان وبدون برامج

8هعات

تكنولوجيا طرق فعالة لاسترجاع البريد الإلكتروني خلال دقائق

رات

أخبار الشركات مجموعة كابيتال بنك تحقق أرباحاً قياسية قدرها 94.2 مليون دينار خلال النصف الأول من عام 2025 بنمو 34%

فريق الطوارئ البلجيكي B-FAST خلال عملية إرسال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة.

أخبار محلية بلجيكا تطلق عملية جوية لنقل مساعدات إنسانية إلى غزة عبر الأردن

ااااا

فيديو منوع هكذا يتم تزيين قوالب اللوحات بالذهب

7ع87ع

فيديو منوع فتاة تُهدي والدها سيارة



 
 





الأكثر مشاهدة