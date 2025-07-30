"الطاقة والمعادن": 87% نسبة إنجاز استبدال العدادات الذكية

وأوضح السعايدة، خلال ترؤسه اجتماعاً أمس الثلاثاء في مقر شركة توزيع الكهرباء، بحضور المدراء العامين لشركات التوزيع والمعنيين في الهيئة، أن الانتقال إلى العدادات الذكية لم يعد خياراً فنياً فحسب، بل توجهاً استراتيجياً في مسار التحديث الاقتصادي، ويشكّل أداة محورية في بناء شبكة كهربائية أكثر كفاءة واستجابة وموثوقية.
وفيما يتعلق بالفاقد الكهربائي، بيّن السعايدة أنه يُعد من أولويات العمل التنظيمي، باعتباره مسؤولية وطنية وتحدياً اقتصادياً يتطلب حلولاً تقنية ومستدامة، وأكدّ أن الهيئة ماضية في تطبيق إجراءات حازمة للحد من الاعتداء على الشبكة وحالات الاستجرار غير المشروع، وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لضمان استدامة الأداء .
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