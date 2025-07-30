"الطاقة والمعادن": 87% نسبة إنجاز استبدال العدادات الذكية

الوكيل الإخباري- أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، زياد السعايدة، أن مشروع العدادات الذكية يمضي بخطى متقدمة، حيث تجاوزت نسبة استبدال العدادات على مستوى المملكة 87% من إجمالي العدادات في مختلف القطاعات، ما يعكس التزاماً وطنياً بالتحول الرقمي في قطاع الكهرباء، وتعزيز كفاءة الخدمة واستدامتها.

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وأوضح السعايدة، خلال ترؤسه اجتماعاً أمس الثلاثاء في مقر شركة توزيع الكهرباء، بحضور المدراء العامين لشركات التوزيع والمعنيين في الهيئة، أن الانتقال إلى العدادات الذكية لم يعد خياراً فنياً فحسب، بل توجهاً استراتيجياً في مسار التحديث الاقتصادي، ويشكّل أداة محورية في بناء شبكة كهربائية أكثر كفاءة واستجابة وموثوقية.