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الطاهات يطالب بوقف فيزا الزيارة والسياحة للسعودية قبل موسم الحج

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رافع الطاهات
الإثنين، 16-12-2024 03:04 م
الوكيل الإخباري- طالب الناطق باسم جمعية وكلاء السياحة رافع الطاهات السفارة السعودية في عمّان بوقف فيزا الزيارة والسياحة لمنع استغلال البعض بتسيير حجاج غير نظاميين.اضافة اعلان


وقال الطاهات في تصريح إن ذلك يأتي للحد من تكرار الحوادث التي سجلت في موسم الحج السابق وذلك بعد استغلال بعض الدخلاء للحجاج من خلال منحهم تأشيرات سياحة أو زيارة لأداء فريضة الحج وهو ما أدى لاحقا لوفاة 99 حاجا وحاجة أردنيين كانوا خارج البعثة الرسمية للمملكة.

وأضاف أنه على المواطن الذي يحصل على مقعد الحج من خلال وزارة الأوقاف إلى البحث عن مكتب حج معتمد وأن يطلب الرخصة للتأكد من قانونية المكتب وأنه معتمد.
 
gnews

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