الطحين الأردني على أعتاب غزة بانتظار توزيعه على السكان

12:31 ص

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الوكيل الإخباري- كشف أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، الدكتور حسين الشبلي، عن وجود أكثر من 150 شاحنة محمّلة بالطحين تقف على المعبر الشمالي باتجاه قطاع غزة، بانتظار السماح بتوزيعها داخل القطاع الذي يعاني أزمة إنسانية حادة. اضافة اعلان





وأكد الدكتور الشبلي، أن الأردن على أتم الاستعداد لإرسال مئات الشاحنات يوميًا إلى غزة في حال تم فتح المعابر، مشيرًا إلى أن المشكلة الحقيقية لا تكمن في الإمداد، بل في توزيع المساعدات داخل القطاع بسبب الأوضاع الأمنية واللوجستية المعقدة.



وأوضح أن الهيئة تواصل تجهيز شاحنات محمّلة بالمواد الغذائية والإغاثية والطحين بشكل يومي، وجاهزة للتحرك فور فتح المعابر. وقال: "نحن مستعدون لإرسال مئات الشاحنات فورًا، ونعمل باستمرار على تأمين الاحتياجات رغم الصعوبات الكبيرة في توزيع المواد داخل غزة".



وأشار الشبلي إلى أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بشكل جنوني في غزة، حيث وصل سعر كيلو الطحين إلى 20 دينارًا أردنيًا، مؤكدًا أن الهيئة رغم ذلك تواصل توفير وجبات غذائية وخبز يوميًا من خلال شراكات واتفاقيات مع مؤسسات داخل القطاع.



وأضاف: "نبذل جهودًا كبيرة لإيصال المساعدات، ونؤكد التزامنا الكامل بالوقوف إلى جانب أهلنا في غزة لمواجهة المجاعة المتفاقمة، ونتعامل مع الوضع الطارئ بكل الإمكانيات المتاحة".



وفي سياق الجهود الموازية، نشر رئيس لجنة "أطباء من أجل القدس"، الدكتور محمد حسن الطراونة، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا توثق تجهيز قسم التنظير في مجمع الشفاء الطبي بغزة، والذي تم تنفيذه على نفقة اللجنة التابعة لنقابة الأطباء الأردنيين.



وقدّم الطراونة شكره لكل من ساهم في هذا المشروع الطبي، موجهًا تحية خاصة إلى مقرر اللجنة الدكتور طارق الخطيب، وعضو اللجنة الدكتور بلال العزام، تقديرًا لجهودهما الملموسة في دعم القطاع الصحي في غزة.