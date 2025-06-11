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الطراونة رئيسا لمجلس إدارة "الإذاعة والتلفزيون" وغيشان لـ"بترا"

رئاسة الوزراء
رئاسة الوزراء
 
الأربعاء، 11-06-2025 01:15 م

الوكيل الإخباري-   قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، الموافقة على تعيين غيث الطراونة رئيسا غير متفرغ لمجلس إدارة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية.
كما قرر تعيين الآتية أسماؤهم أعضاء في مجلس إدارة المؤسسة لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ مباشرتهم للعمل:

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محمد زهير قطيشات، نقيب الفنانين الأردنيين، عبير عيسى حيقاري، سماح الحياري، عبدالرحمن فهد الحسامي، طارق بكري البيطار ، خالد صدقي الأحمد.


وقرر مجلس الوزراء الموافقة على تشكيل مجلس إدارة وكالة الأنباء الأردنية (بترا) برئاسة نبيل غيشان وعضوية الآتية أسماؤهم لمدة سنتين :


مدير عام وكالة الأنباء الأردنية/ نائبا للرئيس، وأمجد بدر القاضي، وماهر محمد أبو طير، وحنان كامل إسماعيل، ورنا مروان الدبابنة، وممثل عن نقابة الصحفيين الأردنيين.

 
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