الطراونة رئيسا لمجلس إدارة "الإذاعة والتلفزيون" وغيشان لـ"بترا"

كما قرر تعيين الآتية أسماؤهم أعضاء في مجلس إدارة المؤسسة لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ مباشرتهم للعمل:
محمد زهير قطيشات، نقيب الفنانين الأردنيين، عبير عيسى حيقاري، سماح الحياري، عبدالرحمن فهد الحسامي، طارق بكري البيطار ، خالد صدقي الأحمد.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على تشكيل مجلس إدارة وكالة الأنباء الأردنية (بترا) برئاسة نبيل غيشان وعضوية الآتية أسماؤهم لمدة سنتين :
مدير عام وكالة الأنباء الأردنية/ نائبا للرئيس، وأمجد بدر القاضي، وماهر محمد أبو طير، وحنان كامل إسماعيل، ورنا مروان الدبابنة، وممثل عن نقابة الصحفيين الأردنيين.
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