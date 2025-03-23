الطعاني : أول أيام عيد الفطر السعيد لهذا العام الاثنين

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الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - كشف أستاذ الفيزياء الفلكية وعلوم الفضاء في قسم الفيزياء بجامعة البلقاء التطبيقية الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم الطعاني، عن تفاصيل عمر وموقع هلال شوال في ليلة التحري. اضافة اعلان





وقال الطعاني عضو الاتحاد الدولي الفلكي، والاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، وعضو الجمعية الفلكية الأردنية، إن الحسابات الفلكية الدقيقة لهلال شهر شوال لعام 1446 هـ، الخاصة بمدينة عمّان في المملكة الأردنية الهاشمية، تشير إلى أن موعد تحري هلال شوال سيصادف يوم السبت الموافق 29 آذار 2025.



وبحسب هذه الحسابات، سيحدث الاقتران المركزي بين الشمس والقمر فجرًا عند الساعة 1:58 بتوقيت الأردن، وستغرب الشمس في ذلك اليوم عند الساعة 19:00 مساءً، بينما يغرب القمر بعدها بعشر دقائق فقط عند الساعة 19:10.



وبين أن ذلك يعني أن عمر الهلال عند غروب الشمس سيكون 4 ساعات و56 دقيقة فقط، وهو عمر قصير جدًا لا يسمح برؤية الهلال سواء بالعين المجردة أو باستخدام الأجهزة الفلكية المتقدمة مثل التلسكوب.



كما تشير البيانات إلى أن ارتفاع الهلال فوق الأفق الغربي سيكون 1.5 درجة فقط، والمسافة الزاوية بين الشمس والقمر ستكون 2.2 درجة، مما يجعله قريبًا جدًا من قرص الشمس.



وتظهر الحسابات أن نسبة إضاءة الهلال تبلغ 0.1% فقط.



وبين أن كل هذه المؤشرات تؤكد استحالة رؤية الهلال مساء يوم السبت لا بالعين المجردة ولا عبر الأجهزة الفلكية.



واستنادًا إلى هذه المعطيات الفلكية الدقيقة، فإن يوم الأحد سيكون هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وسيكون أول أيام عيد الفطر السعيد لهذا العام يوم الاثنين الموافق 31 آذار 2025.



وفي ذات الوقت أكد الطعاني، أن إعلان مواعيد الأعياد والمناسبات الدينية، وكذلك تحديد بدايات الشهور الهجرية، هو من اختصاص مفتي عام المملكة الأردنية الهاشمية ومجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية، باعتبارهما الجهة المرجعية الرسمية المخولة للإعلان عن بدايات الأشهر الهجرية في المملكة.