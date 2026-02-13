"الطفيلة التقنية" تثمن قرار الحكومة بدعم الجامعات الحكومية

الوكيل الإخباري- ثمّنت جامعة الطفيلة التقنية قرار الحكومة بتخصيص 100 مليون دينار لسداد الالتزامات المالية المترتبة على الجامعات الرسمية، بما فيها مستحقات الضمان الاجتماعي وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، بهدف معالجة الاختلالات المالية والمديونية المتراكمة، وتعزيز الاستقرار في مؤسسات التعليم العالي، بما ينعكس إيجاباً على البيئة الأكاديمية وجودة مخرجاتها.

