الجمعة 2026-02-13 07:34 م

"الطفيلة التقنية" تثمن قرار الحكومة بدعم الجامعات الحكومية

الجمعة، 13-02-2026 05:21 م

الوكيل الإخباري-    ثمّنت جامعة الطفيلة التقنية قرار الحكومة بتخصيص 100 مليون دينار لسداد الالتزامات المالية المترتبة على الجامعات الرسمية، بما فيها مستحقات الضمان الاجتماعي وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، بهدف معالجة الاختلالات المالية والمديونية المتراكمة، وتعزيز الاستقرار في مؤسسات التعليم العالي، بما ينعكس إيجاباً على البيئة الأكاديمية وجودة مخرجاتها.

وأكد رئيس الجامعة الدكتور حسن محمد الشلبي التزام الجامعة بمواصلة تطوير البرامج الأكاديمية، وتعزيز البحث العلمي، وتنفيذ مبادرات نوعية لخدمة المجتمع المحلي في محافظة الطفيلة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم مسيرة التحديث الاقتصادي التي تسير بها القيادة الهاشمية.

 
 


