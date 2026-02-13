"الطفيلة التقنية" تثمن قرار الحكومة بدعم الجامعات الحكومية

وأكد رئيس الجامعة الدكتور حسن محمد الشلبي التزام الجامعة بمواصلة تطوير البرامج الأكاديمية، وتعزيز البحث العلمي، وتنفيذ مبادرات نوعية لخدمة المجتمع المحلي في محافظة الطفيلة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم مسيرة التحديث الاقتصادي التي تسير بها القيادة الهاشمية.
-
أخبار متعلقة
-
الغذاء والدواء: إتلاف 750 لترا من العصائر الرمضانية ضبطت داخل مركبة
-
تحذير حول البحث عن هلال رمضان في الاردن الثلاثاء
-
مشاركة أردنية بأعمال البرلمان العربي للطفل في الشارقة
-
الدغمي : مليار و130 مليون دينار حجم الاستثمار في تنموية المفرق
-
أمانة عمّان تعلن الطوارئ الخفيفة اعتباراً من مساء اليوم
-
أمانة عمان تنفذ أعمال هدم في شارع الطلياني ضمن مشروع تطوير أحياء عمان
-
وزيرة التنمية ترعى الاحتفال السنوي الـ 28 لتأسيس جمعية غزة هاشم الخيرية
-
أوقاف المفرق: تكليف 400 إمام لصلاة التراويح في المحافظة