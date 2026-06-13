الطفيلة التقنية والتدريب المهني تبحثان تعزيز الشراكة لإعداد كوادر مؤهلة لسوق العمل

وجاء اللقاء ضمن مبادرة تهدف إلى فتح قنوات تواصل فاعلة ومستدامة بين الجامعة ومؤسسات التدريب المهني والتقني في المحافظة، بما يسهم في تطوير المهارات العملية للطلبة ومواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل.
وأكد رئيس الجامعة الدكتور حسن الشلبي، أهمية بناء شراكات حقيقية مع مؤسسات التدريب المهني، باعتبارها شريكا أساسيا في إعداد الكفاءات الوطنية المؤهلة والقادرة على المنافسة.
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