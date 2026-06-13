الطفيلة التقنية والتدريب المهني تبحثان تعزيز الشراكة لإعداد كوادر مؤهلة لسوق العمل

الوكيل الإخباري- بحثت جامعة الطفيلة التقنية، خلال اجتماع موسع لمجلس العمداء بمشاركة مديري معهدي التدريب المهني للذكور والإناث في الطفيلة وعدد من المدربين والمشرفين، آفاق التعاون المشترك وتعزيز التكامل بين التعليم الأكاديمي والتدريب المهني، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على تلبية متطلبات سوق العمل ومواكبة التطورات التقنية والمهنية الحديثة.

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وجاء اللقاء ضمن مبادرة تهدف إلى فتح قنوات تواصل فاعلة ومستدامة بين الجامعة ومؤسسات التدريب المهني والتقني في المحافظة، بما يسهم في تطوير المهارات العملية للطلبة ومواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل.