الطفيلة الصناعية تستقطب 29 استثمارا صناعيا

الوكيل الإخباري- أشاد رئيس مجلس إدارة شركة المدن الصناعية الأردنية، عبيد ياسين، بمجموعة الحوافز والامتيازات التي منحها مجلس الوزراء لمدينة الطفيلة الصناعية.

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وبحسب بيان الشركة، اليوم الاثنين، أكد ياسين، خلال زيارة مجلس إدارة الشركة لمدينة الطفيلة الصناعية ولقائه مستثمريها، أن الحوافز الحكومية والتخفيضات على أسعار الكهرباء والبيع والإيجار في المدينة، إضافة إلى شمولها ببرنامج الفروع الإنتاجية ومنحها خصومات على كلف المناولة، أسهمت في استقطاب عدد من الاستثمارات الصناعية إلى "الطفيلة الصناعية" ورفع نسبة الإشغال فيها، ما يؤكد نجاح القرار الحكومي وأبعاده الاستراتيجية.



وأكد أن "الطفيلة الصناعية" تسير بخطى ثابتة إلى جانب المدن الصناعية الأخرى من حيث عدد الشركات المستقطبة إليها وحجم الاستثمار المتحقق وفرص العمل، بما يتوافق مع مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي التي تهدف إلى زيادة تنافسية القطاع الصناعي من خلال زيادة عدد الاستثمارات وفرص العمل المتحققة.



وأشار ياسين، إلى رؤية التحول الاستراتيجي التي تعتزم الشركة إطلاقها قريبا، والتي ستشكل "الطفيلة الصناعية" ركيزة أساسية فيها، حيث ستركز على الارتقاء بالبنية التحتية للمدن الصناعية ورفدها بالمزيد من الخدمات، إضافة إلى جعلها مدينة صديقة للبيئة من خلال تعزيز مفاهيم زيادة المساحات الخضراء وإيجاد حلول لمشكلات الطاقة والمياه.



من جهته، قال مدير عام الشركة عدي عبيدات، إن "الطفيلة الصناعية" تمكنت خلال الفترة الماضية من استقطاب عدد من الاستثمارات الصناعية بفعل الحوافز، ليصل عددها إلى 29 استثمارا صناعيا.



وأضاف أن حجم الاستثمار في هذه المشاريع بلغ نحو 90 مليون دينار، وفرت ما يقارب 170 فرصة عمل في المراحل الأولية لتشغيل المشاريع الصناعية، فيما يتوقع أن تصل إلى 800 فرصة عمل مع اكتمال مراحل تشغيل المشاريع الاستثمارية المستقطبة.



وأشار إلى وجود خطة ترويجية للطفيلة الصناعية والمدن الواقعة جنوب المملكة بهدف استقطاب استثمارات صناعية تسهم في التنمية وتوفير فرص العمل، مؤكدا أن إدارة الشركة ستواصل تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين الصناعيين العاملين فيها.



وجدد عبيدات، الدعوة لرجال الأعمال والمستثمرين للاستفادة من حزمة الحوافز الحكومية الموجهة للاستثمار في مدينة الطفيلة الصناعية، والتي تشمل تخفيضات على فاتورة الطاقة الكهربائية، وكهرباء مجانية لمدة 3 سنوات، وإدراج المدينة ضمن برنامج الفروع الإنتاجية، ومنح خصم بنسبة 50 بالمئة على كلف المناولة عبر ميناء العقبة للبضائع المصنعة في المدينة.



وزار مجلس إدارة الشركة عددا من المصانع والقطاعات الإنتاجية العاملة في الطفيلة الصناعية.