الطفيلة: تنفيذ حملات بيئية ميدانية للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات

وأكد القائمون على الحملات من مديرية البيئة في الطفيلة، وبمشاركة ممثلين عن الجهات ذات العلاقة، أن هذه الجهود تأتي ضمن البرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات، واستمرارا لنهج الوزارة في تكثيف حملات التوعية البيئية والميدانية.
ونفذت الحملات بمشاركة عدد من المؤسسات الرسمية والفعاليات المجتمعية، إلى جانب المبادرات الشبابية والمتطوعين وأبناء المجتمع المحلي، في مشهد يعكس روح التعاون والمسؤولية الجماعية تجاه حماية البيئة.
وشملت مواقع التنفيذ قرية السلع السياحية، ومنطقة سارية العلم الأردني في مجادل، وغابات عيمة، حيث ركزت الحملات على تنظيف المواقع ورفع مستوى الوعي لدى الزوار والمتنزهين بأهمية الحفاظ على هذه المناطق الطبيعية.
وشارك في تنفيذ الحملات عدد من الجهات، من بينها جمعية ديمومة، وفريق شباب التطوع لنقابة المهندسين الأردنيين، وشباب نادي القادسية، إلى جانب الإدارة الملكية لحماية الطبيعة، والشرطة السياحية، ومديرية الصناعة والتجارة، وبلدية الطفيلة الكبرى، والدفاع المدني، والأمن العام، إضافة إلى المتنزهين.
وهدفت الحملات إلى الحد من ظاهرة الإلقاء العشوائي للنفايات، وتعزيز السلوك البيئي السليم، والحفاظ على نظافة المرافق العامة والمواقع السياحية، بما يسهم في تحسين الواقع البيئي في المحافظة.
وتخللت الفعاليات مبادرات توعوية، شملت توزيع أكياس صديقة للبيئة مخصصة للمركبات ضمن مبادرة "خلي كيسك بسيارتك"، إضافة إلى توزيع أكياس نفايات على المتنزهين، في خطوة تهدف إلى تشجيع الممارسات البيئية الإيجابية.
وأكدت الوزارة أن هذه الجهود تأتي ضمن نهج وطني شامل يهدف إلى ترسيخ ثقافة النظافة العامة، وتعزيز المسؤولية المجتمعية، والحفاظ على المواقع السياحية والطبيعية والأثرية، وصولا إلى بيئة نظيفة وصحية ومستدامة في مختلف مناطق المملكة.
