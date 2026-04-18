الطفيلة: دورة عن الرضاعة الطبيعية تستهدف الكوادر الصحية

07:36 م

الوكيل الإخباري- نظّمت مديرية صحة الطفيلة/ صحة المرأة، بالتعاون مع المركز الوطني للرضاعة الطبيعية، دورة تدريبية متخصصة بعنوان "دعم الرضاعة الطبيعية والأحمال عالية الخطورة"، استهدفت الكوادر الصحية.





وقال مدير مديرية صحة محافظة الطفيلة الدكتور حسام الرفوع، اليوم السبت، إن هذه الورشة استمرت خمسة أيام، واستهدفت مجموعة من الكوادر الصحية، بهدف رفع كفاءتهم وتعزيز مهاراتهم في مجالات الرعاية الصحية المتخصصة، لدعم الرضاعة الطبيعية والتعامل مع حالات الحمل عالية الخطورة.



وبيّن أن التدريب ركّز على تفعيل دور مرشدات الرضاعة الطبيعية داخل المرافق الصحية، وتزويد

المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة لدعم الأمهات، خاصة في الحالات الحرجة، إلى جانب تقديم بدائل آمنة وخيارات تغذية تكميلية مناسبة تضمن صحة الأم والطفل.



وأضاف، إن هذه الورش تأتي في إطار توجهات وزارة الصحة التي تُنفذ، بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين، حملات وبرامج وطنية لتعزيز الرضاعة الطبيعية، لاسيما لدى الأمهات في حالات الحمل عالية الخطورة، مثل المصابات بأمراض مزمنة أو مضاعفات صحية خلال فترة الحمل.



وأشار إلى الحملة الوطنية للرضاعة الطبيعية التي أُطلقت عام 2023 تحت شعار "ستة أشهر تبني حياة"، الهادفة إلى تشجيع الرضاعة الطبيعية الحصرية خلال الأشهر الستة الأولى من عمر الطفل، وتمكين مرشدات الرضاعة في المراكز الصحية لتقديم الدعم والإرشاد اللازم للأمهات.



وأضاف، إن الدراسات في الأردن تشير إلى أن الأمهات اللواتي يعانين من الأحمال عالية الخطورة يكنّ أكثر عرضة للتحديات المرتبطة بالرضاعة الطبيعية، ما يستدعي تقديم دعم متخصص ومكثف لتمكينهن من الاستمرار في هذه الممارسة الصحية الهامة.



وأشار إلى أن مجلس اعتماد المؤسسات الصحية يسعى إلى تطوير برامج تدريبية متخصصة، تستهدف الكوادر الصحية والأمهات، بهدف تعزيز الوعي بأهمية الرضاعة الطبيعية وتحسين ممارساتها.



وبيّن أن نسبة الرضاعة الطبيعية الحصرية في الأردن للأطفال دون ستة أشهر تتراوح بين 24 و26 بالمئة، وهو ما يدفع الجهات المعنية إلى تكثيف الجهود والبرامج التوعوية والتدريبية لرفع هذه النسبة وتحسين المؤشرات الصحية للأم والطفل.







