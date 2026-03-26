الطفيلة: زخات ثلجية على المرتفعات الجنوبية وأمطار غزيرة في باقي المناطق

الوكيل الإخباري- شهدت المرتفعات الجنوبية في محافظة الطفيلة، اليوم الخميس، تساقط زخات من الثلوج والبرد، ما أدى إلى إغلاق جزئي لطريق الرشادية – التصدير، ومنطقة مثلث القادسية، إضافة إلى عدد من الطرق الفرعية في لواء بصيرا.





وأكد محافظ الطفيلة الدكتور سلطان الماضي، خلال جولة ميدانية شملت مناطق بصيرا والقادسية، أن غرف العمليات في مختلف الدوائر الخدمية تعمل على مدار الساعة، مدعومة بفرق طوارئ وآليات لضمان ديمومة حركة السير.



وأشار إلى أن الضباب الكثيف المترافق مع تساقط ثلوج خفيفة أعاق الحركة المرورية مؤقتًا، خاصة على طريق القادسية – التصدير باتجاه الحسينية والشوبك.



وبيّن أن كوادر الأشغال العامة والدفاع المدني والبلديات تعاملت مع الحالة الجوية، حيث أزالت تراكمات الثلوج التي لم تتجاوز سماكتها خمسة سنتيمترات في بعض المناطق، إضافة إلى معالجة الانجرافات ومخلفات السيول الناتجة عن الهطولات المطرية الغزيرة.



وأوضح الماضي أن الأوضاع في الطفيلة ولوائي الحسا وبصيرا تشهد أمطارًا وزخات ثلجية على فترات، دون تسجيل حوادث تُذكر، باستثناء شكاوى من ارتفاع منسوب المياه في بعض الطرق والمناطق السكنية.



كما شهدت مناطق العيص والرشادية وبصيرا ضبابًا كثيفًا ورياحًا نشطة، ترافقت مع أمطار غزيرة شكّلت تجمعات مائية، فيما سُجلت تراكمات ثلجية متفاوتة في مرتفعات الحلا والراشدية، إلى جانب تشكّل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة.



ودعت الجهات المعنية المواطنين إلى توخي الحذر، والابتعاد عن مجاري السيول وعدم قطع الطرق المغمورة بالمياه.



من جهته، أكد رئيس مجلس الخدمات المشتركة جواد العطيوي أن الفرق الميدانية عملت على فتح الطرق المغلقة وإزالة الأتربة والانجرافات، فيما أشار رئيس غرفة تجارة الطفيلة عودة الله القطيطات إلى توفر المشتقات النفطية والمواد الأساسية في الأسواق داخل المحافظة.





