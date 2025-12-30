الطلب على الكاز يتجاوز 8 ملايين لتر الثلاثاء

11:48 م

الوكيل الإخباري- بلغ إجمالي الطلب على أسطوانات الغاز المنزلي، الثلاثاء، 216 ألف أسطوانة في مختلف مناطق المملكة، بحسب هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.





وأضافت الهيئة أن كميات الطلب على الكاز تجاوزت 80 مليون لتر، وأكثر من 122 مليون لتر من الديزل اليوم، مؤكدة توفر الإمدادات وقدرة منظومة التزويد على تلبية احتياجات المواطنين بكفاءة واستمرارية.



وأشارت إلى أنه بحسب البيانات الواردة إلى مركز المراقبة والطوارئ، سُجِّل الحمل الأقصى للنظام الكهربائي عند الساعة السادسة اليوم 3961 ميغاواط، مقارنةً مع 4210 ميغاواط ليوم أمس الاثنين، ما يعكس استقرار المنظومة الكهربائية وانخفاض الأحمال ضمن الحدود التشغيلية الآمنة، بالإضافة إلى معالجة الأعطال المحدودة على شبكات التوزيع دون تأثير على استمرارية الخدمة المقدَّمة للمواطنين، وعدم تسجيل أي أعطال على شبكة الضغط العالي.



وأكّدت الهيئة أنها تواصل تفقد الجاهزية التشغيلية ميدانيًا ومن داخل مركز المراقبة والطوارئ، بمتابعة مباشرة من رئيس مجلس مفوضي الهيئة، زياد السعايدة.



وأكد السعايدة استمرار رفع مستوى الجاهزية والتنسيق اللحظي مع جميع شركاء القطاع، وعلى مدار الساعة، لضمان استمرارية تزويد الخدمة في جميع مناطق المملكة.

