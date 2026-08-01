الطويسي رئيسا للجنة البيطرية ببطولة العالم للخيول الصغيرة

الوكيل الإخباري- اختار الاتحاد الدولي للفروسية المحاضر الدولي في الاتحاد الدكتور علي الطويسي، رئيسا للجنة البيطرية في بطولة العالم للخيول الصغيرة التي تستضيفها البرتغال خلال أيلول المقبل، كما سيشارك الطويسي في بطولة العالم للكبار التي تستضيفها الإمارات خلال كانون الأول المقبل.

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وقال الطويسي، إن هذه المشاركات تعكس الثقة التي تحظى بها الخبرات الأردنية في الاتحاد الدولي للفروسية، مؤكدا أن مشاركة الأردن في رياضة الفروسية يشهد حضورا متقدما على المستوى الدولي، من خلال الكفاءات الوطنية التي تتولى مهام فنية وإدارية في أبرز البطولات العالمية.



وقال إن رياضة الفروسية تعد من الرياضات الفريدة، لأنها تجمع بين الفارس والفرس كشريكين في المنافسة، ما يجعل الاهتمام بصحة الخيل ولياقتها البدنية جزءا أساسيا من تحقيق الإنجاز الرياضي.



وأوضح أن دور الطبيب البيطري لا يقتصر على العلاج، وإنما يمتد إلى الطب الرياضي الذي يعنى برفع جاهزية الخيل للمنافسات، مبينا أن الأداء المتميز يعتمد على تكامل الجينات الجيدة والتغذية السليمة والتدريب العلمي.



وفيما يتعلق بمكافحة المنشطات، بين الطويسي أن الاتحاد الدولي للفروسية يطبق منظومة صارمة تستند إلى حماية الخيل وضمان العدالة الرياضية، موضحا أن منع استخدام بعض الأدوية يهدف إلى عدم إخفاء الإصابات أو الآلام التي قد تعرض الخيل للخطر، إلى جانب ضمان تكافؤ الفرص بين جميع المتنافسين.