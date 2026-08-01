الطويسي رئيسا للجنة البيطرية ببطولة العالم للخيول الصغيرة

وقال الطويسي، إن هذه المشاركات تعكس الثقة التي تحظى بها الخبرات الأردنية في الاتحاد الدولي للفروسية، مؤكدا أن مشاركة الأردن في رياضة الفروسية يشهد حضورا متقدما على المستوى الدولي، من خلال الكفاءات الوطنية التي تتولى مهام فنية وإدارية في أبرز البطولات العالمية.
وقال إن رياضة الفروسية تعد من الرياضات الفريدة، لأنها تجمع بين الفارس والفرس كشريكين في المنافسة، ما يجعل الاهتمام بصحة الخيل ولياقتها البدنية جزءا أساسيا من تحقيق الإنجاز الرياضي.
وأوضح أن دور الطبيب البيطري لا يقتصر على العلاج، وإنما يمتد إلى الطب الرياضي الذي يعنى برفع جاهزية الخيل للمنافسات، مبينا أن الأداء المتميز يعتمد على تكامل الجينات الجيدة والتغذية السليمة والتدريب العلمي.
وفيما يتعلق بمكافحة المنشطات، بين الطويسي أن الاتحاد الدولي للفروسية يطبق منظومة صارمة تستند إلى حماية الخيل وضمان العدالة الرياضية، موضحا أن منع استخدام بعض الأدوية يهدف إلى عدم إخفاء الإصابات أو الآلام التي قد تعرض الخيل للخطر، إلى جانب ضمان تكافؤ الفرص بين جميع المتنافسين.
وأكد أن الالتزام بهذه المعايير يعزز نزاهة المنافسات ويحافظ على سمعة رياضة الفروسية باعتبارها من الرياضات التي تقوم على القيم والأخلاق، إلى جانب التنافس الرياضي.
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