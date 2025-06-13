الجمعة 2025-06-13 08:05 م
 

الطيران المدني: استمرار إغلاق المجال الجوي لعدم وجود تغيير على مستوى الخطر

طائرة مدنية
طائرة مدنية
 
الجمعة، 13-06-2025 06:01 م
الوكيل الإخباري-   أكّد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني الكابتن هيثم مستو، أن الهيئة مستمرة بتقييم مخاطر حركة الطيران المدني، منوهًا إلى استمرار إغلاق المجال الجوي لعدم وجود تغيير على مستوى الخطر.اضافة اعلان


وقال، إنه ستتم مراجعة القرار وفقًا للتطورات الجارية وتقييم مستوى المخاطر، وأنه سيتم إبلاغ شركات الطيران بالمعلومات اللازمة لاطلاع المسافرين والمعنيين على آخر البيانات المتعلقة بالتعليق المؤقت لحركة الطيران.

وكانت الهيئة أعلنت إغلاق أجواء المملكة بشكل مؤقت وتعليق حركة الطيران أمام جميع الطائرات: القادمة والمغادرة والعابرة للمملكة، وذلك تحسباً لأية مخاطر قد تنتج من جراء التصعيد الحاصل في المنطقة.

وقال، إن القرار يأتي التزامًا بالاتفاقيات الدولية لسلامة الطيران المدني ومنها اتفاقية شيكاغو للطيران المدني المتعلقة بقواعد الملاحة الجوية وسلامتها.

وأكد مستو أن القرار يأتي ضمن إجراءات احترازية اتخذتها الهيئة خشية تأثير ما يجري على عملية الطيران والمسافرين وسلامتهما.
 
gnews

أحدث الأخبار

ارشيفية

أخبار محلية وفاة شاب بحادث سير في اربد

الذهب يحلق..تعرف على سعر الليرة الانجليزية والرشادية في الأردن اليوم

اقتصاد محلي الذهب يحلق..تعرف على سعر الليرة الانجليزية والرشادية في الأردن اليوم

مبنى في طهران تعرض لقصف إسرائيلي على العاصمة الإيرانية

عربي ودولي مستشار الأمن القومي الإسرائيلي: تدمير برنامج إيران النووي بالقوة وحدها "مستحيل"

علم إيران

عربي ودولي وكالة أنباء فارس: استهداف نقطتين قرب منشأة فردو

مسيّرة

عربي ودولي الجيش الإسرائيلي: اعترضنا 100 مسيّرة إيرانية

علما إيران واسرائيل

عربي ودولي إيران تتوعد إسرائيل: ستفتح أبواب جهنم

رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

عربي ودولي نتنياهو يتوقع عدة موجات من الهجمات الإيرانية على إسرائيل

علما الأردن وتركيا

أخبار محلية الأردن وتركيا: تصعيد إسرائيل يساهم في زيادة التوتر والصراع في المنطقة



 
 





الأكثر مشاهدة