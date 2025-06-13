الطيران المدني: استمرار إغلاق المجال الجوي لعدم وجود تغيير على مستوى الخطر

06:01 م

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الوكيل الإخباري- أكّد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني الكابتن هيثم مستو، أن الهيئة مستمرة بتقييم مخاطر حركة الطيران المدني، منوهًا إلى استمرار إغلاق المجال الجوي لعدم وجود تغيير على مستوى الخطر. اضافة اعلان





وقال، إنه ستتم مراجعة القرار وفقًا للتطورات الجارية وتقييم مستوى المخاطر، وأنه سيتم إبلاغ شركات الطيران بالمعلومات اللازمة لاطلاع المسافرين والمعنيين على آخر البيانات المتعلقة بالتعليق المؤقت لحركة الطيران.



وكانت الهيئة أعلنت إغلاق أجواء المملكة بشكل مؤقت وتعليق حركة الطيران أمام جميع الطائرات: القادمة والمغادرة والعابرة للمملكة، وذلك تحسباً لأية مخاطر قد تنتج من جراء التصعيد الحاصل في المنطقة.



وقال، إن القرار يأتي التزامًا بالاتفاقيات الدولية لسلامة الطيران المدني ومنها اتفاقية شيكاغو للطيران المدني المتعلقة بقواعد الملاحة الجوية وسلامتها.



وأكد مستو أن القرار يأتي ضمن إجراءات احترازية اتخذتها الهيئة خشية تأثير ما يجري على عملية الطيران والمسافرين وسلامتهما.