الطيران المدني: الأجواء الأردنية آمنة.. وتعديل بعض الرحلات يعود لإجراءات تشغيلية

وأوضح الفرجات، في بيان السبت، أن التعديلات التي طرأت مؤخرا على جداول بعض الرحلات ترتبط مباشرة بالظروف التشغيلية والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الجهات المختصة في دول المقصد، ولا تتعلق بأي محددات أو إجراءات ضمن المطارات الأردنية.
وأشار إلى أن جميع القرارات المتعلقة بتنظيم رحلات الطيران الوطنية تخضع لمراجعات منهجية دقيقة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وبيّن الفرجات أن آخر التحديثات التشغيلية في دول الخليج العربي جاءت على النحو الآتي:
الكويت: تعليق الرحلات الجوية مؤقتا كإجراء احترازي يستند إلى التقييمات الأمنية الراهنة، وهي الوجهة الوحيدة المشمولة بقرار التعليق في الوقت الحالي.
البحرين: استئناف حركة الطيران وعودتها إلى مسارها الطبيعي، عقب انتهاء فترة تعليق مؤقتة استمرت ثلاثة أيام اقتضتها الضرورات الاحترازية.
الإمارات وقطر: استمرار تشغيل الرحلات الجوية كالمعتاد ووفق الجداول المعتمدة، دون أي قيود تشغيلية.
وأهاب الفرجات بالمسافرين ضرورة التواصل المستمر مع شركات الطيران المعنية لمتابعة أي تحديثات قد تطرأ على مواعيد رحلاتهم قبل التوجه إلى المطارات.
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