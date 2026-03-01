"الطيران المدني": الأجواء الأردنية مفتوحة وحركة الطيران مستقرة

وأوضح الفرجات أن الأرقام المسجلة يوم أمس تعكس مرونة التعامل مع الظروف الراهنة في المنطقة، حيث عبرت أجواء المملكة يوم أمس ما يزيد على 140 طائرة، وهو ما يمثل 56% من الحركة الاعتيادية.
كما تعامل مطار الملكة علياء الدولي مع قرابة 120 رحلة جوية قادمة ومغادرة، بنسبة وصلت إلى 60% من الحركة الاعتيادية، وذلك إثر قيام عدد من شركات الطيران الأجنبية بتعليق أو إلغاء تشغيل رحلاتها إلى المنطقة بشكل مؤقت.
وفي سياق متصل، شدد الفرجات على حرص الهيئة على حماية حقوق المسافرين وضمان حصولهم على الرعاية اللازمة، وتهيب الهيئة بجميع المسافرين المتضررين من إلغاء الرحلات ضرورة التقدم بطلبات لرحلات بديلة مباشرة من شركات الطيران المعنية، مؤكدة أن هذا "حق أصيل كفلته التعليمات الناظمة" المنشورة على الموقع الرسمي للهيئة.
وفي حال عدم استجابة شركات الطيران لمطالب المسافرين أو تقديم الحلول المناسبة، دعت الهيئة المسافرين إلى عدم التردد في تسجيل شكوى رسمية عبر القنوات التالية:
الموقع الإلكتروني: www.carc.gov.jo
الخط الساخن للشكاوى: [962799522502+]
واختتم الفرجات تصريحه بالتأكيد على أن الهيئة تتابع عن كثب وتيرة الحركة الجوية وتطورات الأوضاع في المنطقة، بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة لضمان أمن وسلامة الطيران المدني في المملكة.
