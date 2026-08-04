"الطيران المدني" تبحث مع السفير الصيني تطوير خدمات النقل الجوي

وبحسب بيان للهيئة، اليوم الثلاثاء، تناول الجانبان خلال الاجتماع عددا من المحاور الرئيسة، أبرزها سبل تعزيز وتطوير اتفاقية خدمات النقل الجوي الموقعة بين الأردن والصين عام 2018، والتي دخلت حيز النفاذ رسميا عام 2020.
وبينت الهيئة أنه جرى خلال الاجتماع الإشادة بالاتفاقية الحالية التي تتيح للناقلات الوطنية لدى كلا الجانبين تشغيل 21 رحلة أسبوعيا، بما يعكس حجم التعاون المتنامي، ويسهم في تعزيز الحركة السياحية والتجارية.
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