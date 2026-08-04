الثلاثاء 2026-08-04 03:15 م

"الطيران المدني" تبحث مع السفير الصيني تطوير خدمات النقل الجوي

أعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني، اليوم الأحد، عن منح الترخيص الرسمي لمطار مدينة عمّان لتشغيل الرحلات الجوية المدنية. ويأتي هذا القرار في إطار جهود الهيئة المتواصلة لدعم مشاريع قطاع الطيران المدني، وبم
هيئة تنظيم الطيران المدني
 
الثلاثاء، 04-08-2026 02:13 م

الوكيل الإخباري-   بحث رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني، الكابتن ضيف الله الفرجات، مع السفير الصيني لدى المملكة، قوه وي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير أطر التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في مجال الطيران المدني.

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وبحسب بيان للهيئة، اليوم الثلاثاء، تناول الجانبان خلال الاجتماع عددا من المحاور الرئيسة، أبرزها سبل تعزيز وتطوير اتفاقية خدمات النقل الجوي الموقعة بين الأردن والصين عام 2018، والتي دخلت حيز النفاذ رسميا عام 2020.


وبينت الهيئة أنه جرى خلال الاجتماع الإشادة بالاتفاقية الحالية التي تتيح للناقلات الوطنية لدى كلا الجانبين تشغيل 21 رحلة أسبوعيا، بما يعكس حجم التعاون المتنامي، ويسهم في تعزيز الحركة السياحية والتجارية.

 
 


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