"الطيران المدني" تبحث مع السفير الصيني تطوير خدمات النقل الجوي

الوكيل الإخباري- بحث رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني، الكابتن ضيف الله الفرجات، مع السفير الصيني لدى المملكة، قوه وي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير أطر التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في مجال الطيران المدني.

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وبحسب بيان للهيئة، اليوم الثلاثاء، تناول الجانبان خلال الاجتماع عددا من المحاور الرئيسة، أبرزها سبل تعزيز وتطوير اتفاقية خدمات النقل الجوي الموقعة بين الأردن والصين عام 2018، والتي دخلت حيز النفاذ رسميا عام 2020.