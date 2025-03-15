 
السبت 2025-03-15 09:47 م
 




            

        








    

        

        

            الطيران المدني: تسيير رحلة جوية تجريبية لتقييم أمن وسلامة مطار حلب
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
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        السبت، 15-03-2025
    
    
        08:05 م
    






    

    
الوكيل الإخباري-
قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني هيثم مستو، إنه سيتم تسيير رحلة جوية "تجريبية" في الأيام المقبلة، لمطار حلب الدولي لإجراء تقييم شامل قبل البت بقرار تسيير رحلات جوية من الأردن إلى سوريا.
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وأضاف مستو، اليوم السبت، أن الرحلة التجريبية سيرافقها فريق أردني لإجراء تقييم فني لأمن وسلامة مطار حلب الدولي.

وأوضح مستو، أن الخطوط الجوية الملكية الأردنية، تقدمت بطلب رسمي لهيئة تنظيم الطيران المدني، لتسيير رحلاتها الجوية إلى مطار حلب الدولي، بعد السماح لها سابقا بتسيير رحلاتها إلى مطار دمشق الدولي.

وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السوري، إعادة تشغيل مطار حلب الدولي أمام حركة الطيران اعتبارا من يوم الثلاثاء 18 آذار الجاري.

وأكدت الهيئة، أن مطار حلب الدولي أصبح جاهزا لاستقبال الرحلات الجوية، بعد استكمال جميع التجهيزات الفنية والإدارية، مرحبة بجميع شركات الطيران الراغبة في تسيير رحلاتها من وإلى المطار.

وكانت هيئة تنظيم الطيران المدني، سمحت لشركات طيران أردنية بتسيير رحلاتها إلى مطار دمشق الدولي بعد إجراء تقييم شامل لمطار دمشق الدولي والمجال الجوي السوري.
 
المملكة


                                                









    

        
    

    

        
















    


    

    

        





    

    

        




 






 


 






    

    

    

    

    

        


 










 



    








    
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