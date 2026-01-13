"الطيران المدني": حركة الطيران في الأردن تسير بانتظام رغم الحالة الجوية

الوكيل الإخباري- أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الكابتن ضيف الله الفرجات أن حركة الملاحة الجوية في مطارات المملكة مستمرة بشكل طبيعي ومنتظم منذ ساعات الصباح، رغم تأثر المنطقة بالمنخفض الجوي السائد.

اضافة اعلان



وبيّن الفرجات أن العمليات التشغيلية في مختلف المطارات لم تسجل أي تأخيرات أو إلغاءات تُذكر، حيث واصلت الرحلات الجوية، سواء القادمة أو المغادرة، عملها وفق الجداول الزمنية المعتمدة وبانسيابية عالية.



وأشار إلى الجاهزية العالية للكوادر الفنية والتشغيلية، وقدرتها على التعامل بكفاءة مع الظروف الجوية المتغيرة، موضحاً أن حركة الطيران اليومية في المطارات الأردنية تبلغ ما يزيد على 240 رحلة جوية قادمة ومغادرة إلى وجهات إقليمية ودولية تنقل اكثر من 26 ألف مسافر من القادمين والمغادرين عبر مطارات المملكة.