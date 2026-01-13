"الطيران المدني": حركة الطيران في الأردن تسير بانتظام رغم الحالة الجوية

وبيّن الفرجات أن العمليات التشغيلية في مختلف المطارات لم تسجل أي تأخيرات أو إلغاءات تُذكر، حيث واصلت الرحلات الجوية، سواء القادمة أو المغادرة، عملها وفق الجداول الزمنية المعتمدة وبانسيابية عالية.
وأشار إلى الجاهزية العالية للكوادر الفنية والتشغيلية، وقدرتها على التعامل بكفاءة مع الظروف الجوية المتغيرة، موضحاً أن حركة الطيران اليومية في المطارات الأردنية تبلغ ما يزيد على 240 رحلة جوية قادمة ومغادرة إلى وجهات إقليمية ودولية تنقل اكثر من 26 ألف مسافر من القادمين والمغادرين عبر مطارات المملكة.
