الثلاثاء 2026-01-13 07:27 م

"الطيران المدني": حركة الطيران في الأردن تسير بانتظام رغم الحالة الجوية

طائرة مدنية
طائرة مدنية
 
الثلاثاء، 13-01-2026 06:32 م

الوكيل الإخباري-   أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الكابتن ضيف الله الفرجات أن حركة الملاحة الجوية في مطارات المملكة مستمرة بشكل طبيعي ومنتظم منذ ساعات الصباح، رغم تأثر المنطقة بالمنخفض الجوي السائد.

اضافة اعلان


وبيّن الفرجات أن العمليات التشغيلية في مختلف المطارات لم تسجل أي تأخيرات أو إلغاءات تُذكر، حيث واصلت الرحلات الجوية، سواء القادمة أو المغادرة، عملها وفق الجداول الزمنية المعتمدة وبانسيابية عالية.


وأشار إلى الجاهزية العالية للكوادر الفنية والتشغيلية، وقدرتها على التعامل بكفاءة مع الظروف الجوية المتغيرة، موضحاً أن حركة الطيران اليومية في المطارات الأردنية تبلغ ما يزيد على 240 رحلة جوية قادمة ومغادرة إلى وجهات إقليمية ودولية تنقل اكثر من 26 ألف مسافر من القادمين والمغادرين عبر مطارات المملكة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

تحذير هام من مديرية الأمن العام لجميع المواطنين

أخبار محلية الأمن العام: وقف حركة السير على الطريق الصحراوي

ر

أخبار محلية وزيرة التنمية تلتقي المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع

يوسف الشواربة

أخبار محلية الشواربة: عمّان لم ولن تغرق

ل

شؤون برلمانية عطية: اقتحام بن غفير للأقصى تصعيد عدواني واعتداء سافر على القانون الدولي

عجلون : حركة سياحية نشطة تجاوزت 55 ألف زائر

أخبار محلية بلدية عجلون تتعامل مع فتح طرق لضمان سلامة المواطنين

طائرة مدنية

أخبار محلية "الطيران المدني": حركة الطيران في الأردن تسير بانتظام رغم الحالة الجوية

ا

أخبار محلية بعد نشر "الوكيل".. التنمية توعز بإيواء شقيقين وصرف مساعدة مالية

ل

فلسطين المزروعي: الإمارات تواصل أكبر استجابة إنسانية لدعم غزة



 






الأكثر مشاهدة