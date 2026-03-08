"الطيران المدني": حركة الملاحة الجوية في المطارات الأردنية تشهد استقرارا تدريجيا

وقال الفرجات إن المطارات الأردنية استقبلت الجمعة، 62 رحلة جوية قادمة، في حين سجلت حركة المغادرة 79 رحلة عبر مختلف مطارات المملكة.
وأوضح أن حجم الحركة الجوية الحالي يمثل ما نسبته 60% من التشغيل الاعتيادي للمطارات الأردنية، مؤكداً أن الكوادر الفنية والتشغيلية تعمل بكامل جاهزيتها لضمان انسيابية الحركة الجوية وسلامتها.
