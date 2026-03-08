الأحد 2026-03-08 01:19 ص

"الطيران المدني": حركة الملاحة الجوية في المطارات الأردنية تشهد استقرارا تدريجيا

أعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني، اليوم الأحد، عن منح الترخيص الرسمي لمطار مدينة عمّان لتشغيل الرحلات الجوية المدنية. ويأتي هذا القرار في إطار جهود الهيئة المتواصلة لدعم مشاريع قطاع الطيران المدني، وبم
الوكيل الإخباري-   أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني، الكابتن ضيف الله الفرجات، السبت، أن حركة الملاحة الجوية في المطارات الأردنية تشهد استقرارا تدريجيا.

وقال الفرجات إن المطارات الأردنية استقبلت الجمعة، 62 رحلة جوية قادمة، في حين سجلت حركة المغادرة 79 رحلة عبر مختلف مطارات المملكة.


وأوضح أن حجم الحركة الجوية الحالي يمثل ما نسبته 60% من التشغيل الاعتيادي للمطارات الأردنية، مؤكداً أن الكوادر الفنية والتشغيلية تعمل بكامل جاهزيتها لضمان انسيابية الحركة الجوية وسلامتها.

 
 


