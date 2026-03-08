"الطيران المدني": حركة الملاحة الجوية في المطارات الأردنية تشهد استقرارا تدريجيا

الوكيل الإخباري- أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني، الكابتن ضيف الله الفرجات، السبت، أن حركة الملاحة الجوية في المطارات الأردنية تشهد استقرارا تدريجيا.

وقال الفرجات إن المطارات الأردنية استقبلت الجمعة، 62 رحلة جوية قادمة، في حين سجلت حركة المغادرة 79 رحلة عبر مختلف مطارات المملكة.