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"الطيران المدني": سنرسل وفودا فنية تدرس الحالة الفنية والأمنية لإعادة تشغيل مطار دمشق

هيئة تنظيم الطيران المدني
هيئة تنظيم الطيران المدني
السبت، 04-01-2025 02:28 م

الوكيل الإخباري-   قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني هيثم مستو، السبت، إن الهيئة سترسل وفودا فنية تدرس الحالة الفنية والأمنية لتقييم المخاطر المصاحبة لإعادة تشغيل مطار دمشق.

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وأضاف مستو ، أن الهيئة تتابع مع الجهات السورية منذ زمن إرسال وفود فنية، وفي حالة وصول المطار إلى حالة يمكن فيها التشغيل سيتم إرسال الوفد لتقييم الوضع الذي وصل إليه المطار.


وبين هناك متطلبات للتشغيل متعلقة بسلامة وأمن الطيران سنأخذها بعين الاعتبار لتسيير الرحلات إلى مطار دمشق من جديد، مؤكدا أنه "لا يمكن أن يكون هناك أي تساهل في متطلبات السلامة والأمن للتشغيل".

 
gnews

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