الظروف الجوية تحول دون استكمال الزيارة الملكية لبوسطن

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الوكيل الإخباري- كشف مصدر رسمي أنّ الظروف الجوية السائدة حالت دون استكمال زيارة العمل الملكية إلى مدينة بوسطن الأمريكية اليوم الخميس . اضافة اعلان





وكان الديوان الملكي الهاشمي أعلن سابقًا أنّ جلالة الملك عبدالله الثاني سيزور مدينة بوسطن وسيجتمع برؤساء تنفيذيين لشركات ورؤساء جامعات ومؤسسات تعليم عال أمريكية.