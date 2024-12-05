الظروف الجوية تحول دون استكمال الزيارة الملكية لبوسطن

وكان الديوان الملكي الهاشمي أعلن سابقًا أنّ جلالة الملك عبدالله الثاني سيزور مدينة بوسطن وسيجتمع برؤساء تنفيذيين لشركات ورؤساء جامعات ومؤسسات تعليم عال أمريكية.
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