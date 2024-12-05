 
الخميس 2024-12-05 09:55 م
 

الظروف الجوية تحول دون استكمال الزيارة الملكية لبوسطن

جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه
الملك عبدالله الثاني
الخميس، 05-12-2024 08:46 م
الوكيل الإخباري-    كشف مصدر رسمي أنّ الظروف الجوية السائدة حالت دون استكمال زيارة العمل الملكية إلى مدينة بوسطن الأمريكية اليوم الخميس .اضافة اعلان


وكان الديوان الملكي الهاشمي أعلن سابقًا أنّ جلالة الملك عبدالله الثاني سيزور مدينة بوسطن وسيجتمع برؤساء تنفيذيين لشركات ورؤساء جامعات ومؤسسات تعليم عال أمريكية.
 
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