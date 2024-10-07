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العبابنة والغزو والسحيمات يؤدون اليمين القانونية أمام الملك

جلالة الملك عبدالله الثاني
جلالة الملك عبدالله الثاني
الإثنين، 07-10-2024 02:02 م

الوكيل الإخباري-    أدى اليمين القانونية أمام جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، محمود العبابنة بتعيينه رئيسا للمجلس القضائي.

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كما أدى اليمين الدستورية أمام جلالة الملك، محمد الغزو بتعيينه رئيسا للمحكمة الدستورية، ومحمد السحيمات بتعيينه عضوا في المحكمة الدستورية.


وحضر مراسم أداء اليمين رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي.

 
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