العبابنة والغزو والسحيمات يؤدون اليمين القانونية أمام الملك

الوكيل الإخباري- أدى اليمين القانونية أمام جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، محمود العبابنة بتعيينه رئيسا للمجلس القضائي.

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كما أدى اليمين الدستورية أمام جلالة الملك، محمد الغزو بتعيينه رئيسا للمحكمة الدستورية، ومحمد السحيمات بتعيينه عضوا في المحكمة الدستورية.