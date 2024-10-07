العبابنة والغزو والسحيمات يؤدون اليمين القانونية أمام الملك

كما أدى اليمين الدستورية أمام جلالة الملك، محمد الغزو بتعيينه رئيسا للمحكمة الدستورية، ومحمد السحيمات بتعيينه عضوا في المحكمة الدستورية.
وحضر مراسم أداء اليمين رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي.
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