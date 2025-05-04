العباسي نقيباً لأصحاب المطابع

كما اختارت خلال الاجتماع الذي عقدته مساء أمس السبت، عبدالكريم إسماعيل أمينا للسر، وأحمد عثمان أمينا للصندوق، ويوسف حماد ومحمد الصفدي ونضال ربابعة أعضاء، ونور الشواورة وأيمن عبدالفتاح عضوي احتياط.
وكانت الهيئة العامة للنقابة قد أقرت خلال اجتماعها السنوي التقريرين الإداري والمالي عن أعمال مجلس النقابة لعام 2024.
وتأسست نقابة أصحاب المطابع عام 1971 وتعتبر الجهة الرسمية المسؤولة عن المطابع وتنظيمها داخل المملكة، وتتكون هيئتها الإدارية من 7 أعضاء أساسيين واثنين احتياط وهي نقابة عمالية مسجلة في وزارة العمل.
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