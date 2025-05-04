العباسي نقيباً لأصحاب المطابع

الوكيل الإخباري- اختارت الهيئة الإدارية الجديدة لنقابة أصحاب المطابع الأردنية محمد سعيد العباسي نقيبا، وحسني القواسمي نائبا له، وذلك للدورة 2025- 2028.

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كما اختارت خلال الاجتماع الذي عقدته مساء أمس السبت، عبدالكريم إسماعيل أمينا للسر، وأحمد عثمان أمينا للصندوق، ويوسف حماد ومحمد الصفدي ونضال ربابعة أعضاء، ونور الشواورة وأيمن عبدالفتاح عضوي احتياط.



وكانت الهيئة العامة للنقابة قد أقرت خلال اجتماعها السنوي التقريرين الإداري والمالي عن أعمال مجلس النقابة لعام 2024.