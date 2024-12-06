 
الجمعة 2024-12-06 02:29 م
 

العبداللات: الرؤية الملكية تعزز حماية حقوق الإنسان

الدكتور خليل العبداللات
الدكتور خليل العبداللات
الجمعة، 06-12-2024 12:20 م

الوكيل الإخباري-    نظمت وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء، اليوم الجمعة، ورشة عمل وطنية لإعداد مسودة الخطة الوطنية لتنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان 2024، بالتعاون مع مؤسسة "بلان إنترناشونال".

اضافة اعلان


وقال مدير وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء، الدكتور خليل العبداللات، خلال افتتاح أعمال الورشة، إن الدولة الأردنية مستمرة في تحقيق رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني التي ترتكز على بناء دولة القانون واحترام الحقوق والحريات.


وأوضح أن الأردن قَبِل 204 توصيات من أصل 279 ضمن الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، مؤكداً أهمية هذه التوصيات في تعزيز المسيرة الحقوقية للدولة، ما يستدعي تحديد الأولويات الوطنية بشكل تشاركي لمواجهة التحديات الاقتصادية والإقليمية، مع تسخير الجهود المشتركة لتوفير بيئة داعمة لتنفيذ الالتزامات الدولية.


ولفت إلى أن رئيس الوزراء أصدر تعميماً إلى جميع الجهات الرسمية لتنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان، وتضمينها في الخطط والبرامج الخاصة بها، وتزويد وحدة حقوق الإنسان بالإجراءات كافة لمتابعتها.


وقال العبداللات، إن الحكومة عملت على إنفاذ الرؤية الملكية بإصدار حزمة من التشريعات والممارسات والسياسات التي تساهم في تعزيز وتطوير منظومة حقوق الإنسان والالتزام بالتعهدات الدولية.


وأشار إلى أن الورشة تهدف إلى مواءمة توصيات الاستعراض مع الأهداف الوطنية، بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة، والخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان، وتقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان، مؤكدا أهمية وضع إطار زمني ومؤشرات قياس دقيقة لضمان تحقيق النتائج المرجوة، مشدداً على أن التقييم المستمر سيكون أساساً لتحسين الأداء وتعزيز الشفافية.

 
gnews

أحدث الأخبار

ارشيفية

فلسطين الصحة العالمية: لا مؤشر على تحذير قبل قصف مستشفى كمال عدوان بغزة

ارشيفية

فلسطين صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء العدوان على القطاع إلى 44,612

الدفاع المدني

أخبار محلية الدفاع المدني: التعامل مع 1557 حالة إسعافية خلال 24 ساعة

تعبيرية

عربي ودولي اسم "محمد" الأكثر شعبية للمواليد الجدد في إنجلترا وويلز

ارشيفية

أخبار محلية وزير الثقافة ينعى الفنان فيصل حلمي

الدكتور خليل العبداللات

أخبار محلية العبداللات: الرؤية الملكية تعزز حماية حقوق الإنسان

الذهب

أسواق ومال أسعار الذهب عالميا تتجه لثاني خسارة أسبوعية

تعبيرية

أسواق ومال تباين أسعار النفط عالميا بعد قرار تحالف أوبك



 




الأكثر مشاهدة