العبداللات: الرؤية الملكية تعزز حماية حقوق الإنسان

وقال مدير وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء، الدكتور خليل العبداللات، خلال افتتاح أعمال الورشة، إن الدولة الأردنية مستمرة في تحقيق رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني التي ترتكز على بناء دولة القانون واحترام الحقوق والحريات.
وأوضح أن الأردن قَبِل 204 توصيات من أصل 279 ضمن الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، مؤكداً أهمية هذه التوصيات في تعزيز المسيرة الحقوقية للدولة، ما يستدعي تحديد الأولويات الوطنية بشكل تشاركي لمواجهة التحديات الاقتصادية والإقليمية، مع تسخير الجهود المشتركة لتوفير بيئة داعمة لتنفيذ الالتزامات الدولية.
ولفت إلى أن رئيس الوزراء أصدر تعميماً إلى جميع الجهات الرسمية لتنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان، وتضمينها في الخطط والبرامج الخاصة بها، وتزويد وحدة حقوق الإنسان بالإجراءات كافة لمتابعتها.
وقال العبداللات، إن الحكومة عملت على إنفاذ الرؤية الملكية بإصدار حزمة من التشريعات والممارسات والسياسات التي تساهم في تعزيز وتطوير منظومة حقوق الإنسان والالتزام بالتعهدات الدولية.
وأشار إلى أن الورشة تهدف إلى مواءمة توصيات الاستعراض مع الأهداف الوطنية، بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة، والخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان، وتقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان، مؤكدا أهمية وضع إطار زمني ومؤشرات قياس دقيقة لضمان تحقيق النتائج المرجوة، مشدداً على أن التقييم المستمر سيكون أساساً لتحسين الأداء وتعزيز الشفافية.
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