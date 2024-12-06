العبداللات: الرؤية الملكية تعزز حماية حقوق الإنسان

الوكيل الإخباري- نظمت وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء، اليوم الجمعة، ورشة عمل وطنية لإعداد مسودة الخطة الوطنية لتنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان 2024، بالتعاون مع مؤسسة "بلان إنترناشونال".

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وقال مدير وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء، الدكتور خليل العبداللات، خلال افتتاح أعمال الورشة، إن الدولة الأردنية مستمرة في تحقيق رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني التي ترتكز على بناء دولة القانون واحترام الحقوق والحريات.



وأوضح أن الأردن قَبِل 204 توصيات من أصل 279 ضمن الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، مؤكداً أهمية هذه التوصيات في تعزيز المسيرة الحقوقية للدولة، ما يستدعي تحديد الأولويات الوطنية بشكل تشاركي لمواجهة التحديات الاقتصادية والإقليمية، مع تسخير الجهود المشتركة لتوفير بيئة داعمة لتنفيذ الالتزامات الدولية.



ولفت إلى أن رئيس الوزراء أصدر تعميماً إلى جميع الجهات الرسمية لتنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان، وتضمينها في الخطط والبرامج الخاصة بها، وتزويد وحدة حقوق الإنسان بالإجراءات كافة لمتابعتها.



وقال العبداللات، إن الحكومة عملت على إنفاذ الرؤية الملكية بإصدار حزمة من التشريعات والممارسات والسياسات التي تساهم في تعزيز وتطوير منظومة حقوق الإنسان والالتزام بالتعهدات الدولية.