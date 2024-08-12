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العبداللات: رؤية الملك أسست لتعزيز منظومة حقوق الإنسان وتمكين الشباب

العبداللات
الدكتور خليل العبداللات




 

الإثنين، 12-08-2024 12:59 م

الوكيل الإخباري-  أكد مدير وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء الدكتور خليل العبداللات الدور المحوري لجلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي العهد الأمير الحسين في تعزيز منظومة حقوق الإنسان في الأردن ودعم الشباب وتمكينهم من المشاركة الفعالة في مختلف المجالات.


وقال العبداللات خلال جلسة حوارية نظمها مركز "نحن نشارك لتنمية المجتمع المدني"، بمناسبة اليوم العالمي للشباب، بالتعاون مع وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء ومديرية شباب الزرقاء، تحت عنوان "دور الشباب من منظور حقوق الإنسان وآلية الاستعراض الدوري الشامل"، إن تحديث منظومة الإصلاح السياسي والاقتصادي وتطوير القطاع العام بقيادة جلالته يعكس رؤيته الثاقبة لبناء دولة القانون والمؤسسات وتعزيز الديمقراطية، مؤكدا أن تعزيز مشاركة الشباب في قضايا الأمن والسلم الدولي أصبح ضرورة حتمية لامتلاكهم الطاقات والإمكانات اللازمة لتحقيق السلام والاستقرار على المستوى الوطني والدولي.


وأشار إلى الدور البارز لسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني في تعزيز مشاركة الشباب في الحياة العامة، حيث أخذ دوراً ريادياً في إصدار قرار مجلس الأمن 2250 المتعلق بالشباب والأمن والسلام، ما يبرز حرصه على تمكين الشباب ليكونوا شركاء فاعلين في بناء مستقبل الأردن.


وأكد أن مشاركة الشباب في تعزيز المنظومة السياسية والحزبية تأتي كضرورة ملحة لبناء دولة القانون والمؤسسات، مشددا على أن الشباب هم عماد المستقبل، ومشاركتهم الفاعلة هي الضمانة لبناء مجتمع قوي ومتقدم .

gnews

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