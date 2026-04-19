العثور على الشاب سيف الخوالدة متوفياً في الطفيلة بعد أيام من اختفائه

الوكيل الإخباري- عثرت الأجهزة الأمنية على الشاب سيف صالح سليمان الخوالدة متوفياً في منطقة القادسية بلواء ضانا في محافظة الطفيلة، بعد أيام من الإبلاغ عن اختفائه في ظروف غامضة وفقا لمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.





وكان الشاب (22 عاما) قد فُقد عقب خروجه من منزله قبل عدة أيام، ما دفع عائلته إلى إطلاق مناشدة عبر موقع "الوكيل الإخباري" للبحث عنه.



وخيم الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الاعلان عن وفاة الشاب الخوالدة، مستذكرين سيرته الطيبة بين أبناء منطقته.



ويتم التحقيق بملابسات وفاة الشاب الخوالدة وفق مصدر امني.





