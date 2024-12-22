العثور على الشاب محمد النداف

الوكيل الإخباري- عثرت عائلة الشاب محمد خالد النداف عليه بعد نشر مناشدة حول فقدانه عبر موقع الوكيل الاخباري منذ يوم الجمعة الماضي .

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وفي وقت سابق اليوم ناشدت عائلة الشاب النداف البالغ من العمر 19 عاماً الإخوة المواطنين بالمساعدة في البحث عن ابنهم المفقود منذ يوم الجمعة الماضية في منطقة الهاشمية بالزرقاء .

جدير بالذكر أن الشاب محمد مريض ولا يستطيع التكلم بحسب ما أفاد به ابن عمه لؤي خلدون النداف .