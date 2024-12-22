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العثور على الشاب محمد النداف

الشاب محمد خالد النداف
الشاب محمد خالد النداف
الأحد، 22-12-2024 06:46 م

الوكيل الإخباري-  عثرت عائلة الشاب محمد خالد النداف عليه بعد نشر مناشدة حول فقدانه عبر موقع الوكيل الاخباري منذ يوم الجمعة الماضي .

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 وفي وقت سابق اليوم ناشدت عائلة الشاب النداف البالغ من العمر 19 عاماً الإخوة المواطنين بالمساعدة في البحث عن ابنهم المفقود منذ يوم الجمعة الماضية في منطقة الهاشمية بالزرقاء .

 

جدير بالذكر أن الشاب محمد مريض ولا يستطيع التكلم بحسب ما أفاد به ابن عمه لؤي خلدون النداف .

 
gnews

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