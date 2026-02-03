العثور على الشخص المفقود في سيل الزرقاء متوفياً .. والأمن يفتح التحقيق

03:17 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/763178 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- عثرت كوادر البحث والإنقاذ وفرق الغطس على جثة الشخص الذي فُقد إثر تعرضه للغرق في سيل الزرقاء. اضافة اعلان





حيث جرى انتشال الجثة من الموقع بعد عمليات بحث وتمشيط، وتم إخلاء الجثة إلى مركز الطب الشرعي، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحادثة.

تم نسخ الرابط





