الثلاثاء 2026-02-03 03:35 م

العثور على الشخص المفقود في سيل الزرقاء متوفياً .. والأمن يفتح التحقيق

العثور على الشخص المفقود في سيل الزرقاء متوفياً .. والأمن يفتح التحقيق
العثور على الشخص المفقود في سيل الزرقاء متوفياً .. والأمن يفتح التحقيق
 
الثلاثاء، 03-02-2026 03:17 م
الوكيل الإخباري-  عثرت كوادر البحث والإنقاذ وفرق الغطس على جثة الشخص الذي فُقد إثر تعرضه للغرق في سيل الزرقاء.اضافة اعلان


حيث جرى انتشال الجثة من الموقع بعد عمليات بحث وتمشيط، وتم إخلاء الجثة إلى مركز الطب الشرعي، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحادثة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

وزارة التربية تعلن فتح باب التقديم لبرنامج Fulbright لتطوير معلمي المدارس الثانوية

أخبار محلية وزارة التربية تعلن فتح باب التقديم لبرنامج Fulbright لتطوير معلمي المدارس الثانوية

العثور على الشخص المفقود في سيل الزرقاء متوفياً .. والأمن يفتح التحقيق

أخبار محلية العثور على الشخص المفقود في سيل الزرقاء متوفياً .. والأمن يفتح التحقيق

الصفدي وصالح يبحثان انعكاسات تراجع التمويل على برامج مساعدة اللاجئين

أخبار محلية الصفدي وصالح يبحثان انعكاسات تراجع التمويل على برامج مساعدة اللاجئين

الأردن .. خفض الضريبة على السيارات الكلاسيكية المستوردة

أخبار محلية الأردن .. خفض الضريبة على السيارات الكلاسيكية المستوردة

كانت في طريقها للأردن .. سوريا تضبط 2 مليون حبة كبتاغون و151 كغ حشيش

عربي ودولي كانت في طريقها للأردن .. سوريا تضبط 2 مليون حبة كبتاغون و151 كغ حشيش

تحويل السير من خلدا باتجاه دوار صويلح بسبب حادث تدهور

أخبار محلية تحويل السير من خلدا باتجاه دوار صويلح بسبب حادث تدهور

الأمن يتعامل مع بلاغ حول سقوط شخص داخل مجرى سيل الزرقاء

أخبار محلية الأمن يتعامل مع بلاغ حول سقوط شخص داخل مجرى سيل الزرقاء

التنمية الاجتماعية تؤمّن الإيواء لأسرتين تضررتا من انهيار سقفي منزليهما بالمفرق

أخبار محلية التنمية الاجتماعية تؤمّن الإيواء لأسرتين تضررتا من انهيار سقفي منزليهما بالمفرق



 






الأكثر مشاهدة