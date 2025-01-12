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العثور على جثة أحد الأشخاص توفي بشبهة جنائية داخل مركبته شمال العاصمة

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 12-01-2025 06:02 م
الوكيل الإخباري-   قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ الأجهزة الأمنيّة عثرت اليوم على جثة أحد الأشخاص جرى التعميم عنه بتغيّبه عن المنزل بعد البحث عنه، داخل مركبته في إحدى مناطق شمال العاصمة. اضافة اعلان


وأكّد الناطق الإعلامي أنّه جرى تحويل الجثة للطب الشرعي الذي أكد وجود شبهة جنائية في مقتله وشُكّل فريق تحقيقي خاص من إدارة البحث الجنائي لمتابعة التحقيق في القضية.
 
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