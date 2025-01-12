العثور على جثة أحد الأشخاص توفي بشبهة جنائية داخل مركبته شمال العاصمة

وأكّد الناطق الإعلامي أنّه جرى تحويل الجثة للطب الشرعي الذي أكد وجود شبهة جنائية في مقتله وشُكّل فريق تحقيقي خاص من إدارة البحث الجنائي لمتابعة التحقيق في القضية.
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